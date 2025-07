Alarmierende Hitzewelle: Fünf Strand-Tote in Apulien in nur 24 Stunden!

Am Dienstag kam es zu einer tragischen Serie von Vorfällen, bei der zwei Urlauber infolge plötzlicher medizinischer Notfälle am Strand ihr Leben verloren. Gegen Mittag erlitt ein etwa 60-jähriger Mann während des Badens im Meer von Torre dell’Orso, einem beliebten Ausflugsziel in Melendugno, einen Zusammenbruch. Badegäste bemerkten sofort seinen reglosen Körper im Wasser und alarmierten umgehend die Rettungsschwimmer. Trotz des raschen Eintreffens der Sanitäter und sofortiger Wiederbelebungsversuche konnte der Mann nicht gerettet werden.

Ein ähnlicher Vorfall ereignete sich nur kurze Zeit später in Torre Inserraglio. Ein 82-jähriger Mann, der in einem nahegelegenen Ferienresort urlaubte, erlitt am Strand eines Badelokals einen Herz-Kreislauf-Stillstand. Hier unterstützten ebenfalls Badegäste, Rettungsschwimmer und medizinisches Personal, jedoch blieben alle Bemühungen erfolglos. Der Vorfall führte zur Einleitung von Ermittlungen durch die Carabinieri und die Küstenwache. Der Leichnam wurde letztendlich der Ehefrau übergeben.

Bereits am Montag wurden drei weitere Todesfälle registriert:

Am Strand von Porto Cesareo starb ein 79-Jähriger.

Ein 66-jähriger Unternehmer aus Ostuni erlitt einen tödlichen Anfall an Bord seines Bootes.

Eine 19-Jährige aus Moldawien, die mit ihren Eltern in Italien urlaubte, verlor ebenfalls ihr Leben.

Der Grund für diese tragischen Vorfälle könnte mit der aktuellen Hitzewelle in Süditalien zusammenhängen, die nicht nur die Urlaubsregionen stark belastet, sondern auch besorgniserregende gesundheitliche Risiken birgt. Das von Meteorologen als „Kamel“ bezeichnete afrikanische Hochdruckgebiet bringt extreme Temperaturen mit sich, die in Süditalien Werte bis zu 42 oder sogar 45 Grad erreichen können. Die Lage ist besonders kritisch auf Sizilien, wo bis Samstag außergewöhnliche Hitzewellen erwartet werden. Auch andere Regionen wie Apulien, die Basilikata und Kalabrien stehen vor Höchstwerten über 40 Grad.

Die örtlichen Gesundheitsbehörden raten Urlaubern und Einheimischen, sich auf die Hitze zu vorbereiten und Vorsichtsmaßnahmen zu treffen, um Hitzekrankheiten zu vermeiden. Dazu gehören:

Viel Wasser trinken und dehydrationsbedingte Krankheiten vermeiden.

Direkte Sonneneinstrahlung zu meiden, besonders während der heißesten Tageszeiten.

Leichte, atmungsaktive Kleidung zu tragen.

Regelmäßig kühle Orte aufzusuchen und Kühlung zu suchen.

Zusammenfassend zeigt diese Serie von tragischen Vorfällen, wie wichtig es ist, sich der Gefahren extremer Hitze bewusst zu sein, insbesondere in touristischen Gebieten, wo die Flut an Menschen eine zusätzliche Herausforderung darstellt. Es bleibt zu hoffen, dass Urlauber und Einheimische die nötigen Vorsichtsmaßnahmen treffen, um ihre Gesundheit und Sicherheit zu gewährleisten.