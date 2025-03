Alarmierende Neuigkeiten: Arbeitslosigkeit im Februar erneut angestiegen!

news/APA/Montag, 03.03.25, 09:20:50 Die schwächelnde Wirtschaft lässt die Arbeitslosigkeit weiter steigen. Ende Februar 2025 waren 429.940 Personen beim Arbeitsmarktservice (AMS) arbeitslos oder in Schulung gemeldet. Davon waren 347.424 arbeitslos und 82.516 in AMS-Schulungsmaßnahmen. Dies markiert einen Anstieg der Arbeitslosigkeit um 27.643 Personen im Vergleich zum Vorjahr, wie das Arbeitsministerium am Montag mitteilte. Die Arbeitslosenzahlen steigen bereits seit April 2023 und weisen auf strukturelle Probleme innerhalb der österreichischen Wirtschaft hin.









APA/APA/THEMENBILD/GEORG HOCHMUTH





Die Arbeitslosenquote belief sich Ende Februar 2025 auf 8,1 Prozent. Dies ist ein signifikantes Zeichen, dass sich die wirtschaftliche Lage in Österreich weiterhin verschlechtert. Derzeit werden laut Arbeitsministerium in den österreichischen Unternehmen 97.424 Lehrlinge ausgebildet, wobei 28.796 davon im ersten Lehrjahr sind. Siehe auch Expertin erläutert: Tägliche Wege sind der Schlüssel zu einer lebendigen Innenstadt Besonders besorgniserregend ist die Tatsache, dass es mehr lehrstellensuchende Personen als verfügbare Lehrstellen gibt. Derzeit sind 7.891 junge Menschen beim AMS lehrstellensuchend gemeldet, während die Zahl der offenen Lehrstellen lediglich 7.616 beträgt. Diese Diskrepanz könnte langfristige Auswirkungen auf die Ausbildung und zukünftige Fachkräftesicherung in Österreich haben. Faktoren zur Erhöhung der Arbeitslosigkeit: Schwäche der heimischen Industrie

Rückgang der Exporte

Fluktuation in der Saisonarbeit

Zunehmende Automatisierung in den Betrieben Auswirkungen auf die Gesellschaft: Erhöhte soziale Ungleichheit

Psychische Belastungen und Unsicherheiten unter der Bevölkerung

Stärkung der Abwanderung junger Talente ins Ausland Siehe auch Trump's Bold Move: Cancels U.S. Paris Climate Agreement – What It Means for the Planet! Die gegenwärtige Situation erfordert gezielte politische Maßnahmen, um diese Entwicklungen zu adressieren. Die österreichische Regierung steht vor der Herausforderung, sowohl kurzfristige Lösungen für die betroffenen Arbeitnehmer zu finden als auch langfristige Strategien zur Stabilisierung der Wirtschaft zu entwickeln.



