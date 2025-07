Alarmierende Waldbrände: Evakuierungen auf Kreta und in der Türkei – Was Sie Jetzt Wissen Müssen!

In der Nacht auf Donnerstag standen die Flammen auf Kreta kurz davor, zahlreiche Häuser und Pensionen zu erreichen. Augenzeugen berichteten von dichter, beißender Rauchentwicklung, der die Atemwege reizte. Mit dem ersten Tageslicht wurden zehn Löschhubschrauber mobilisiert, um den Flammen Einhalt zu gebieten, wie Feuerwehrsprecher Vassilis Vathrakogiannis mitteilte. Die Feuerfront habe sich inzwischen auseinandergebrochen, doch die Situation bleibt angespannt. „Wir kämpfen gegen viele verstreute Brandherde“, erklärte der Sprecher, und eine Bilanz der Zerstörungen werde erst erstellt, wenn der Brand unter Kontrolle gebracht sei.

Die genaue Ursache des Feuers ist zum gegenwärtigen Zeitpunkt unklar. Experten von Feuerwehr und Polizei haben begonnen, umfassende Ermittlungen einzuleiten. Die örtlichen Einsatzkräfte erhielten Unterstützung aus anderen Regionen Griechenlands, um die Gefahrenlage zu bewältigen. Laut Georgios Chatzakis, dem stellvertretenden Bürgermeister von Ierapetra, haben die Hubschrauber bereits wertvolle Hilfe geleistet, doch die Gefahr sei noch nicht vorbei. Einige Einwohner kehren nach und nach in ihre Häuser zurück, obwohl die Situation weiterhin kritisch bleibt.

In den nächsten Stunden und Tagen könnten starke Winde über Kreta wehen, was die Gefahr von weiteren Bränden erheblich erhöht. Winde und Trockenheit begünstigen die Ausbreitung von Flammen, wovor auch der Feuerwehrsprecher warnte. Bereits am Mittwoch war es in der Halbinsel Chalkidiki und in Mittelgriechenland gelungen, zahlreiche Brände mit Flugzeugeinsätzen zu löschen, jedoch bleibt die Brandgefahr in vielen Regionen Griechenlands hoch.

Die Winde haben die Flammen in Richtung der beliebten türkischen Urlaubsregionen Cesme und Alacati an der Ägäis gedrückt, erklärte Provinzgouverneur Süleyman Elban in der Nacht auf Donnerstag. In vorsorglichen Maßnahmen wurden drei Dörfer evakuiert, und ein Teilabschnitt der Autobahn in Richtung Süden wurde vorübergehend geschlossen, während Flammen auf beiden Seiten der Fahrbahn sichtbar waren. Die Einsatzkräfte kämpften auch in der Nacht gegen die Flammen. Die Tierschutzorganisation Haytap ist aktiv, um verletzte Tiere einzufangen und zu versorgen.

Laut dem Provinzgouverneur wurde der Brand am Mittwoch im Küstenort Ildir vermutlich durch eine defekte Stromleitung ausgelöst. In Kombination mit starkem Wind und extremer Trockenheit konnte sich das Feuer rasch ausbreiten. Bereits in den vergangenen Tagen hatten Brände in Izmir erheblichen Schaden angerichtet. Landesweit kam es zu hunderten von Bränden, von denen der Großteil mittlerweile gelöscht wurde.

„Wir haben rund 1.500 Menschen in andere Hotels und in einer Sporthalle untergebracht“, sagte Giorgos Tsambakis, der für den Zivilschutz in der betroffenen Region auf Kreta zuständig ist. Die Flammen breiteten sich aufgrund starker Winde seit Mittwochabend schnell aus. Trotz intensiver Löschmaßnahmen bleibt die Lage kritisch, und es besteht eine dringende Notwendigkeit für weitere Löschflugzeuge, um den mittlerweile erheblichen Brand unter Kontrolle zu bringen.

Die Brandgefahr bleibt in zahlreichen Regionen Griechenlands enorm, und der Zivildienst hat eindringlich gewarnt, dass auch der kleinste Brandherd durch Winde und Trockenheit zu einem Großbrand anwachsen kann. Behördliche Maßnahmen sind weiterhin gefragt, um die Sicherheit der Bevölkerung zu gewährleisten und durch vorbeugende Maßnahmen katastrophale Schäden zu vermeiden.

