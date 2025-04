Alarmierender Zustand europäischer Flüsse: Mikroplastik-Bedrohung auf Rekordniveau!

Die Grundlage für die aktuelle Studie waren umfassende Wasserproben, die aus neun bedeutenden europäischen Flüssen entnommen wurden. Diese Proben wurden von einem interdisziplinären Team von Chemikern, Biologen und Physikern an 19 verschiedenen Forschungslaboren eingehend analysiert. Die untersuchten Flüsse umfassten:

Elbe

Rhein

Ebro (Spanien)

Garonne (Frankreich)

Loire (Frankreich)

Rhône (Frankreich)

Seine (Paris, Frankreich)

Themse (Vereinigtes Königreich)

Tiber (Italien)

Obwohl die Studienergebnisse zeigen, dass die Mikroplastik-Belastung in diesen europäischen Flüssen weitaus geringer ist als in den zehn am stärksten verschmutzten Flüssen der Welt, bleibt die Situation besorgniserregend. Flüsse wie der Mekong, Nil und Ganges weisen eine alarmierende Verunreinigung von bis zu 40 Mikroplastik-Partikeln pro Kubikmeter auf. Im Vergleich dazu ist die Belastung in den untersuchten europäischen Flüssen zwar niedriger, jedoch gibt es gravierende Unterschiede in der Durchflussmenge der Gewässer, die die möglicherweise gefährliche Situation verdeutlichen.

Zum Beispiel, erklärt der an der Studie beteiligte Forscher Jean-François Ghiglione, verzeichnet man in Valence an der Rhône eine Durchflussmenge von 1.000 Kubikmetern pro Sekunde. Dies bedeutet, dass alleine in diesem Bereich 3.000 Plastikpartikel pro Sekunde in den Fluss gelangen können. Diese Zahlen verdeutlichen, dass selbst bei einer geringeren relativen Verschmutzung weiterhin eine erhebliche Menge an Mikroplastik in die Ökosysteme eindringt.

Besonders aufschlussreich war für die Wissenschaftler das „überraschende“ Ergebnis, dass die Masse der Kleinstpartikel, also der Mikropartikel, größer ist als die Masse der sichtbaren Mikroplastik-Partikel. Diese mikroskopisch kleinen Partikel sind besonders bedenklich, da sie sich entlang des gesamten Flussverlaufs verteilen und von einer Vielzahl von Tieren und Organismen aufgenommen werden. Zu den gefährdeten Arten zählen:

Fische, die die Partikel mit ihrer Nahrung verwechseln

Vögel, die Wasserlebewesen fangen, die Mikroplastik enthalten

Makroinvertebraten, die sich am Boden der Gewässer aufhalten

Die Aufnahme dieser Mikroplastik-Partikel kann schwerwiegende gesundheitliche Auswirkungen auf die betroffenen Organismen haben und möglicherweise sogar in die Nahrungskette des Menschen gelangen. Dies wirft wichtige Fragen zu den Langzeitfolgen der Mikroplastik-Verschmutzung auf, sowohl für die Tierwelt als auch für den Menschen.

Um die Problematik der Mikroplastikbelastung in Flüssen adressieren zu können, sind umfassende Maßnahmen erforderlich, einschließlich:

Verbesserung der Abfallentsorgungssysteme

Öffentlichkeitsarbeit zur Reduzierung von Plastikverbrauch

Forschung zur Entwicklung biologisch abbaubarer Materialien

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass trotz der relativ geringen Mikroplastikbelastung in den untersuchten europäischen Flüssen eine besorgniserregende Menge an schädlichen Partikeln vorhanden ist. Daher ist es unerlässlich, Maßnahmen zu ergreifen, um die Situation zu verbessern und die Ökosysteme zu schützen.