Alarmstufe Rot an der Donau: Großeinsatz in Krems zur Suche nach im Wasser versunkenem Fahrzeug

Großeinsatz an der Donau bei Krems: Suche nach Fahrzeug

Im Raum Krems läuft am Freitagabend ein Großeinsatz von Feuerwehr, Rettung, Polizei und Tauchdienst. Die Einsatzkräfte suchen nach einem Auto in der Donau.

Ausgelöst wurde der Einsatz, nachdem ein Fahrzeug nach ersten Angaben in den Fluss gestürzt sein soll. Die Suchmaßnahmen konzentrieren sich auf einen Abschnitt der Donau im Bereich von Krems.

Laut Feuerwehrsprecher Klaus Stebal soll ein Fahrzeug gegen 17.30 Uhr im Bereich eines Kreisverkehrs von der Straße abgekommen sein. In der Folge soll das Fahrzeug in die Donau gestürzt sein.

Feuerwehr, Rettung, Polizei und der Tauchdienst sind vor Ort und suchen nach dem Auto im Wasser. Laut Feuerwehr ist unklar, wie viele Personen sich in dem Fahrzeug befanden.

Nach Angaben der Feuerwehr habe es vor dem Sturz des Fahrzeugs in die Donau keinen Unfall gegeben. Die Schifffahrtaufsicht soll den betroffenen Donauabschnitt mit einem Flächensonar abfahren.