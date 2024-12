Alarmstufe Rot: Haushaltssperre in den USA kurz vor Weihnachten!

Die Republikaner legten den neuen Vorschlag vor, nachdem der designierte US-Präsident Donald Trump eine zuvor erzielte parteiübergreifende Einigung verworfen und eine Neuverhandlung gefordert hatte. Die Übergangsfinanzierung ist erforderlich, da eine Einigung auf den gesamten Jahreshaushalt 2025 bereits vor Monaten gescheitert war.

Der neue Vorschlag hätte:

die Finanzierung der Bundesbehörden geregelt

die Aussetzung der Schuldenobergrenze für zwei Jahre verlängert, wie von Trump gefordert

Diese Aussetzung gilt für die ersten beiden Jahre seiner im Januar beginnenden zweiten Amtszeit.

Der Kongress hat in der Vergangenheit häufig eine solche Verlängerung beschlossen, um sicherzustellen, dass die US-Regierung ihren Verpflichtungen nachkommen kann. Diese Forderung war jedoch nicht Teil der aktuellen Haushaltsverhandlungen, was sie für die Abgeordneten überraschend machte. Normalerweise gehen langen Verhandlungen einer Aussetzung der Schuldenobergrenze voraus.

Für die Verabschiedung der Haushaltsgesetze benötigen die Republikaner auch Stimmen der Demokraten. Trump bezeichnete den neuen Vorschlag als „sehr gutes Abkommen für das amerikanische Volk“, während der demokratische Minderheitenführer im Repräsentantenhaus, Hakeem Jeffries, ihn als „lächerlich“ und „nicht seriös“ zurückwies.

Gegen die parteiübergreifende Einigung protestierte zuerst der von Trump zum Regierungsberater ernannte Hightech-Milliardär Elon Musk vehement. Trump unterstützte Musk später und wies seine Partei an, den Kompromiss mit den Demokraten aufzugeben.

Das Eingreifen des Multimilliardärs in die Haushaltsgesetzgebung ist höchst ungewöhnlich. Trump hat Musk als externen Regierungsberater zur Senkung der Kosten des Regierungsapparates beauftragt; Musk hat jedoch kein formelles Regierungsamt und kein Mandat der Wähler. Dies wirft Kritik aufgrund möglicher Interessenskonflikte auf.

Der weitere Verlauf zur Verhinderung eines Shutdown ist unklar. Der republikanische Vorsitzende des Repräsentantenhauses, Mike Johnson, sieht sich einerseits mit den Forderungen der Demokraten konfrontiert, zur ursprünglichen Übereinkunft zurückzukehren, während gleichzeitig einige Republikaner die geplanten Milliarden-Ausgaben mit Forderungen nach Einschnitten an anderer Stelle verknüpfen.

Die Frist für eine Einigung läuft in der Nacht auf Samstag ab. Bei einem Shutdown würden hunderttausende Staatsbedienstete in unbezahlten Zwangsurlaub geschickt und die Bundesbehörden wären nur in der Lage, die wichtigsten Aufgaben zu erledigen.

Über die Weihnachtsfeiertage wären daher Einschränkungen bei staatlichen Dienstleistungen, der Grenzkontrolle und in zahlreichen öffentlichen Einrichtungen wie Nationalparks und staatlichen Museen zu erwarten. Der längste Shutdown in der Geschichte der USA fand während Trumps erster Amtszeit zu Jahreswechsel 2018/2019 statt und dauerte insgesamt 35 Tage.