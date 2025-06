Alarmstufe Rot: Israelisches Militär Warnt Vor Neuen Raketenangriffen Aus dem Iran!

Berichten von iranischen Nachrichtenwebseiten zufolge hat Israel Angriffe auf die Raketenproduktionsanlage Khojir in der Nähe der Hauptstadt Teheran durchgeführt. Diese strategisch wichtige Anlage war laut Medien bereits im Oktober dieses Jahres Ziel eines Angriffs. Solche militärischen Auseinandersetzungen sind Teil eines sich zuspitzenden Konflikts zwischen den beiden Staaten, der durch geopolitische Spannungen in der Region weiter angeheizt wird.

In der Nacht auf Mittwoch feuerte Teheran nach eigenen Angaben „Hyperschallraketen“ auf Israel ab. In der sogenannten „elften Welle“ der Angriffe seien ballistische Hyperschallraketen des Typs „Fattah 3“ abgefeuert worden. Diese Information wurde von den iranischen Revolutionsgarden, der Elitestreitmacht der Islamischen Republik, in den frühen Morgenstunden in einem staatlichen iranischen Sender bekannt gegeben. Sie stellten außerdem fest, dass die iranischen Streitkräfte „die vollständige Kontrolle über den Himmel der besetzten Gebiete erlangt“ hätten.

Die Angriffe richteten sich gegen Luftwaffenbasen, von denen aus Attacken auf den Iran gestartet worden seien. Die Revolutionsgarden berichteten, dass die Angriffe ohne Unterbrechung und in verschiedenen Formen fortgesetzt werden. Dies zeigt die Intensität und Entschlossenheit beider Seiten im aktuellen Konflikt.

In den letzten Tagen, beginnend am Dienstag, hatte der Iran mehrere Raketen-Salven auf Israel abgefeuert. Die Gewalt hat verheerende Auswirkungen auf die Zivilbevölkerung: Seit Freitag wurden bei den Angriffen in Israel 24 Menschen getötet und mehr als 600 verletzt. Im Iran sind bereits über 200 Menschen ums Leben gekommen, was die Dringlichkeit internationaler diplomatischer Interventionen hervorhebt.

Schließung der US-Botschaft

Wegen der angespannten Sicherheitslage bleibt die US-Botschaft in Jerusalem bis einschließlich Freitag geschlossen. Dies gilt auch für die Konsularabteilungen in Tel Aviv und Jerusalem. Auf der Webseite der diplomatischen Vertretung wurde erläutert, dass keine Pässe ausgestellt oder andere Dienstleistungen erbracht werden können. Der nächste reguläre Geschäftstag wird voraussichtlich Montag sein.

Zusammenfassung und Ausblick

Insgesamt zeigt die Situation zwischen Iran und Israel eine besorgniserregende Eskalation der militärischen Aktivitäten, die sowohl regionale als auch internationale Reaktionen hervorrufen könnte. Es ist unerlässlich, dass die internationale Gemeinschaft aktive Schritte unternimmt, um eine weitere Eskalation zu verhindern. Die derzeitige Lage macht deutlich, dass selbst kleinere Konflikte schnell außer Kontrolle geraten können, was sowohl für die Zivilbevölkerung als auch für die Stabilität in der gesamten Region katastrophale Folgen haben könnte.