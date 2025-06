Albanien gegen Serbien: Befürchtung vor möglichen Fan-Krawallen in Wien

Am Samstagabend steht das mit Spannung erwartete Fußball-Duell zwischen Albanien und Serbien im Rahmen der WM-Qualifikation in Tirana an. Diese Rivalität ist nicht nur sportlich brisant, sondern hat auch eine Geschichte von Gewalt und Krawallen, insbesondere in Städten mit starkem Migrationshintergrund wie Wien.

WIEN/OTTAKRING. Fußball sollte eine verbindende Kraft sein und als eine schöne Nebensache im Leben gelten. Leider gibt es auf dem Alten Kontinent Paarungen, deren Konfliktpotenzial so hoch ist, dass sie selbst von der UEFA teilweise verboten werden. Dazu zählen etwa Armenien gegen Aserbaidschan oder Kosovo gegen Serbien. Dennoch bleibt das Duell zwischen Albanien und Serbien eines der hitzigsten Spiele, das nicht unter diesen Verbot fällt und regelmäßig für Aufruhr sorgt.

Die Brisanz der Rivalität wird besonders deutlich, wenn man auf das Jahr 2014 zurückblickt. Bei einem EM-Qualifikationsspiel in Belgrad flog eine Drohne mit der Flagge von „Großalbanien“ über das Stadion. Dies führte zu chaotischen Szenen, als ein serbischer Spieler die Flagge zu greifen versuchte. danach eskalierte die Situation in einem Massenschlägerei auf dem Spielfeld, mit Fans, die ebenfalls in den Konflikt eingriffen.

40 Anzeigen, mehrere Autos beschädigt

Diese Spannungen hielten nicht nur im Stadion an. In der Ottakringer Straße, etwa 628 Kilometer vom Stadion in Belgrad entfernt, kam es zu Ausschreitungen. Berichten zufolge attackierten rund 50 albanische Fans ein serbisches Lokal, während andere, geschätzt 200 Serben, versuchten, eine Polizeisperre zu durchbrechen. 2015 kam es erneut zu Krawallen, noch bevor Serbien in Albanien 2:0 gewann.

Nach den Vorfällen von 2014 wurden mehr als 40 Anzeigen erstattet, und 14 Autos, darunter Polizeifahrzeuge, wurden beschädigt. Auch bei weiteren Duellen, wie etwa im Jahr 2018, als die Schweiz gegen Serbien spielte und mehrere Spieler albanischer Abstammung Tore erzielten, kam es zu Ausschreitungen. Die Polizei musste mit 30 Fahrzeugen und einem Hubschrauber ausrücken, um die Situation unter Kontrolle zu bringen.

Überwachung und Sicherheitsvorkehrungen

Für das kommende Spiel am Samstag im Air Albania Stadion in Tirana wurden aufgrund der erhöhten Sicherheitsbedenken schon zahlreiche Maßnahmen vorbereitet. Polizei und Sicherheitskräfte sind auf den Ansturm von Fans vorbereitet, da über soziale Medien Mobilisierungsaufrufe kursieren, speziell im Albaner-Viertel in Wien. Etwa 200 zusätzliche Polizisten werden im Einsatz sein, um mögliche Krawalle zu verhindern.

Das könnte dich auch interessieren:

Srebrenica- und Palästina-Demos sorgen für Staus

Mehr Verkehrstote und Schwerverletzte in Wien gezählt

Schwerer Unfall sorgt für kilometerlangen Stau auf Wiener A23