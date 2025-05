Alkahest: Frischer Teaser-Trailer liefert spannende Einblicke

Der Entwickler Push On wagt mit ihrem Debütspiel „Alkahest“ den Schritt in die düstere Welt des Fantasy-Mittelalters. Der neue Teaser-Trailer bietet spannende Einblicke in das bevorstehende Abenteuer.

Das Königreich Kadanor ist ein Schatten seiner selbst, stark erschüttert von langandauernden Kriegen. Diese Konflikte haben das Land stark geschwächt, und nun stellen sowohl Gesetzlose als auch Kreaturen der Nacht eine zusätzliche Bedrohung dar. In dieser herausfordernden Umgebung übernehmen die Spieler die Rolle eines jungen Adligen, der im Auftrag seiner Familie den Goblin-Überfällen auf den Grund gehen soll, um Ruhm und Ehre zu erlangen.

„Alkahest“ bietet ein Action-Abenteuer-RPG-Erlebnis, das visuell an Titel wie „Dark Messiah“ erinnert. Spieler müssen ständig ihre Umgebung im Auge behalten, da das Spiel ein dynamisches Kampfsystem bietet, in dem das Timing und strategische Entscheidungen entscheidend sind. Obwohl die Entwickler noch nicht viele Details preisgegeben haben, scheint ein umfangreiches Entscheidungssystem integriert zu sein, das die Handlung und die Charakterentwicklung beeinflusst.

Alchemie statt Magie

Im Gegensatz zu vielen anderen Spielen des Genres meidet „Alkahest“ den Einsatz von magischen Kräften und setzt stattdessen auf Alchemie. Diese wird im Kampf genutzt, um Tränke und Buffs herzustellen, die in entscheidenden Momenten den Ausgang von Kämpfen beeinflussen können. Die Entwickler betonen, dass die Quests im Spiel auf Qualität ausgelegt sind, um ein belastendes Gameplay zu vermeiden.

Die bisher gezeigten Szenen im Trailer wecken große Erwartungen und könnten auf ein visuelles Highlight hindeuten. Jedoch bleibt abzuwarten, ob das gesamte Spiel diese hohen Ansprüche erfüllen kann. Ein Veröffentlichungstermin wurde bislang noch nicht angekündigt, daher müssen Fans sich auf eine längere Wartezeit einstellen.

