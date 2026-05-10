Alkoholisierter Bootsunfall am Wörthersee: Ehepaar rammt Kapuzinerinsel

Motorboot fährt sich auf Kapuzinerinsel am Wörthersee fest

Auf der Kapuzinerinsel am Wörthersee hat sich am späten Samstagabend ein Motorboot mit einem Ehepaar aus dem Bezirk Klagenfurt Land festgefahren. Die 56-jährige Steuerfrau wurde leicht verletzt und in das Klinikum Klagenfurt gebracht.

Ein Zeuge hatte gegen 22.45 Uhr Hilferufe aus dem Bereich der Kapuzinerinsel wahrgenommen und die Polizei verständigt. Einsatzkräfte fanden kurz darauf ein auf der Insel festgefahrenes Motorboot.

Auf dem Boot befanden sich der 66-jährige Eigentümer und seine 56-jährige Ehefrau, beide aus dem Bezirk Klagenfurt Land. Die Frau steuerte das Motorboot und erlitt bei dem Vorfall leichte Verletzungen. Sie wurde von der Rettung in das Klinikum Klagenfurt gebracht.

Laut Erhebungen wurde das Motorboot auf einer Fahrt von Velden in Richtung Osten gesteuert und prallte gegen die Kapuzinerinsel. Bei der 56-jährigen Frau ergab ein durchgeführter Alkotest ein positives Ergebnis.

Die Bergung der beiden Personen vom Boot erfolgte durch die Freiwillige Feuerwehr Reifnitz mittels Einsatzboot. Im Einsatz standen die Freiwilligen Feuerwehren Reifnitz, Pritschitz und Töschling mit rund 30 Personen sowie die Wasserrettungen Pörtschach und Saag mit zwei Einsatzbooten und insgesamt 90 Einsatzkräften.