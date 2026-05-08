Alkoholverbot am Wiener Westbahnhof: Entscheidung auf Probe mit gemischten Reaktionen

Alkoholverbot am und um den Wiener Westbahnhof in Kraft

Seit 8. Mai 2026 gilt am und um den Wiener Westbahnhof ein Alkoholverbot. Auf das Verbot wird im Bereich des Bahnhofs durch zahlreiche Hinweisschilder aufmerksam gemacht.

Die Schilder befinden sich vor dem Bahnhof, in der Nähe der Eingänge sowie bei den Fußgängerübergängen vom Gürtel zum Westbahnhof. Viele Personen haben die neuen Hinweise nach ersten Beobachtungen bislang noch nicht wahrgenommen.

Reaktionen von Beschäftigten rund um den Bahnhof

Zwei Straßenbahnfahrer der Linie 5, die bis zum Praterstern fährt, begrüßen das Alkoholverbot grundsätzlich. Sie verweisen darauf, dass am Praterstern bereits seit 2018 ein Alkoholverbot gilt. Einer von ihnen beschreibt die Situation mit Alkohol dort vor Einführung des Verbots als „wirklich schlimm“ und heute als „viel besser“. Nach ihrer Einschätzung war die Lage am Westbahnhof jedoch nie so problematisch wie am Praterstern, auch wenn es insbesondere am Abend immer wieder zu unangenehmen Situationen gekommen sei.

Ein Angestellter eines Würstelstands am Westbahnhof berichtet, dass sich an seinem Stand häufig stark alkoholisierte Personen aufhalten, die bereits mit Bierflaschen dort ankommen. Ein Mitarbeiter eines Pizza- und Kebabstands schildert, dass es am Wochenende am Abend „manchmal richtig zugegangen“ sei und dies „nicht lustig“ gewesen sei. Er kannte das bevorstehende Alkoholverbot, hatte die neuen Schilder nach eigenen Angaben aber noch nicht bemerkt. Er erwartet, dass es angenehmer sein werde, wenn dort nicht mehr getrunken werden darf.

Auch mehrere Taxilenker vor dem Westbahnhof äußern sich zu dem Verbot. Einer von ihnen berichtet, dass um sechs Uhr früh Betrunkene mit Flaschen auf dem Gehsteig liegen würden. Die befragten Taxilenker halten das Alkoholverbot für sinnvoll, geben aber an, dass ihnen die Schilder bislang nicht aufgefallen sind.

Polizeipräsenz und Bahnhofsumfeld

In den ersten Stunden nach Inkrafttreten des Alkoholverbots ist keine verstärkte Polizeipräsenz rund um den Westbahnhof zu beobachten. Zwei Polizisten halten sich an einem Ausgang der U6 neben einem Notarztfahrzeug auf, zwei weitere patrouillieren durch die Einkaufsmall im Bahnhof.

In der Einkaufsmall fällt derzeit vor allem der nahende Eurovision Song Contest optisch auf. Das neue Alkoholverbot ist im Erscheinungsbild des Bahnhofs demnach weniger präsent.