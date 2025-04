Alle Bilder: Eröffnung des Hernalser Kalvarienbergfests nach zweijähriger Pause

Nach zwei Jahren der Pandemie-Pause fand am Freitag, den 4. April 2023, endlich der Auftakt für das Kalvarienbergfest statt. Die Eröffnung bot nicht nur lokale Köstlichkeiten und Live-Musik, sondern auch das traditionelle „Bamkraxler“. Dieses beliebte Osterfest läuft noch bis zum 20. April 2023.





WIEN/HERNALS. Das Kalvarienbergfest in der Kalvarienberggasse hat eine stolze 300-jährige Geschichte. Über die Bezirksgrenzen von Hernals hinaus bekannt, findet dieses Event traditionell während der Osterzeit statt. Nach einer zweijährigen Auszeit aufgrund von COVID-19 konnten die Besucherinnen und Besucher dieses Jahr endlich wieder die festliche Atmosphäre genießen. Bis zum 20. April erwarten die Organisatoren ein umfangreiches Programm für Jung und Alt. Siehe auch Analyse: Besorgniserregende Luftqualität im Wiener Stadtgebiet für Experten Zur Eröffnung waren zahlreiche Gäste aus der Lokalpolitik anwesend. Bezirkspolitiker wie Peter Jagsch (SPÖ) und Pfarrer Karl Engelmann feierten gemeinsam mit den neuen Organisatoren des „Volxfest“. Auch der Gesundheitsstadtrat Peter Hacker und Kulturstadträtin Veronica Kaup-Hasler (beide SPÖ) ließen sich die Gelegenheit nicht entgehen, das Fest zu unterstützen und zu eröffnen. Live-Musik und kulinarische Genüsse

Die Eröffnungsfeier startete um 17 Uhr, und das Wetter spielte mit: Bei strahlendem Sonnenschein genossen die Gäste die Eröffnungsrede des Bezirksvorstehers. Der bekannte Austrorocker Manuel Eberhardt trat anschließend auf und sorgte mit seiner Musik für ausgelassene Stimmung. Bei der Live-Performance hielt es niemanden mehr auf den Bänken, und die Stimmung erreichte ihren Höhepunkt. Siehe auch Sieg: Rapid zieht mit 2:1 ins Viertelfinale der Conference League ein Auch kulinarisch wurde für das leibliche Wohl gesorgt. Bis in die Abendstunden konnte man an den Ständen rund um die Kalvarienbergkirche eine Vielzahl von Speisen und Getränken genießen. Mit einem herzhaften Langos und einem kühlen Bier ließ es sich bis zum Ende des Festes ausgelassen feiern. Der Fotograf hat die besten Momente eingefangen; die Bildergalerie am Ende des Artikels bietet einen visuellen Rückblick auf die festlichen Ereignisse. Das könnte dich auch interessieren:

Das neue Programm des Hernalser Kalvarienbergfestes Die besten Bilder vom Wiener Flüchtlingsball 2025 Siehe auch Schockierende Bilder: Verletzte nach russischem Drohnenangriff in Odessa! Schulvorplatz in der Wichtelgasse soll sicherer werden

This rewritten content maintains the original information but provides additional context and details about the Kalvarienbergfest, such as its historical background and current significance, while keeping the HTML structure intact.





Source link