1.000 Erstberatungen: Kärntner Schuldnerberatung verzeichnet Rekord und setzt auf Finanzbildung ab dem Kindergarten

Die Kärntner Schuldnerberatung hat heuer erneut 1.000 Erstberatungen verzeichnet. Andreas Pregl, Leiter der Einrichtung, bezeichnete diese Zahl im Studio von Kärnten heute als Rekordwert. Im Gespräch mit Moderatorin Angela Ellersdorfer-Truntschnig sprach er über den Umgang mit Finanzen in Zeiten der Teuerung und über die Bildungsarbeit seiner Organisation an Schulen und Kindergärten.

Rekordzahl bei Erstberatungen in Kärnten

Laut Andreas Pregl verzeichnete die Kärntner Schuldnerberatung heuer wieder 1.000 Erstberatungen. Er sprach dabei von einer Rekordzahl. Im Studiogespräch ging Pregl auf den Umgang mit Geld in der aktuellen wirtschaftlichen Lage ein und schilderte, mit welchen Angeboten die Schuldnerberatung bereits im Kindergarten- und Schulalter ansetzt.

Die Schuldnerberatung ist nach Angaben Pregls häufig in Schulen unterwegs, um Kindern das Thema Geld spielerisch näherzubringen und gleichzeitig Eltern für den Umgang mit Finanzen zu sensibilisieren. Im letzten Kindergartenjahr kommt in Kärnten das Programm „Taschenweltführerschein-Mini“ zum Einsatz. Es beschäftigt sich mit den Bereichen Sensibilisieren, Fühlen, Ansehen und Greifen und soll Kindern einen ersten Zugang zum Thema Geld ermöglichen.

Im Volksschulalter folgt der sogenannte Klassik-Führerschein, der zwei Unterrichtseinheiten umfasst. Dabei wird den Schülerinnen und Schülern die Geschichte des Geldes vermittelt, ebenso wie die Sicherheitsmerkmale von Banknoten. Zudem lernen die Kinder, welchen Wert Geld hat. Anhand eines Taschengeldbeispiels wird erklärt, wie viel monatlich beiseitegelegt werden muss, um sich etwas Bestimmtes leisten zu können.

Pregl sprach sich zudem dafür aus, künftig auch Themen wie Betrug im Internet und digitale Währungen in die Unterrichtsinhalte aufzunehmen.

Finanzbildung als bundesweites Thema

Das Bildungsministerium verfolgt mit einer neuen Finanzbildungsstrategie das Ziel, die Bevölkerung umfassender über den Umgang mit Geld aufzuklären. Solche Strategien setzen grundsätzlich an mehreren Stellen an: an Schulen, in der Erwachsenenbildung sowie über Beratungsstellen, die Betroffene in akuten finanziellen Schwierigkeiten unterstützen.

Schuldnerberatungsstellen nehmen in diesem Zusammenhang üblicherweise eine doppelte Funktion ein. Zum einen bieten sie direkte Hilfe für Menschen, die bereits in eine Überschuldung geraten sind, etwa durch Budgetberatung oder die Begleitung bei Verhandlungen mit Gläubigern. Zum anderen engagieren sich viele Beratungsstellen präventiv, indem sie bereits in Kindergärten und Schulen ansetzen. Die Annahme dahinter ist, dass ein früh vermittelter, praktischer Umgang mit Geld spätere finanzielle Probleme verringern kann.

Allgemein gilt der Umgang mit Taschengeld in der pädagogischen Praxis als bewährtes Mittel, um Kindern ein Gefühl für den Wert von Geld zu vermitteln. Begriffe wie Sparen, Warten und Abwägen zwischen verschiedenen Wünschen lassen sich anhand kleiner, überschaubarer Beträge besonders anschaulich erklären. Mit zunehmendem Alter kommen komplexere Themen hinzu, etwa Verträge, Kredite oder die Mechanismen des Online-Handels.

Die zunehmende Verbreitung digitaler Zahlungsmittel und digitaler Währungen stellt Bildungsangebote grundsätzlich vor neue Herausforderungen. Während klassische Banknoten und Münzen einen unmittelbar greifbaren und sichtbaren Wert vermitteln, sind digitale Zahlungsvorgänge oft abstrakter und für junge Menschen schwerer nachvollziehbar. Fachleute aus dem Bereich der Finanzbildung weisen in diesem Zusammenhang häufig darauf hin, dass auch Themen wie Betrugsmaschen im Internet und der Umgang mit Kryptowährungen zunehmend Teil zeitgemäßer Aufklärungsarbeit werden müssten.

Die Teuerung der vergangenen Jahre hat die Frage nach einem verantwortungsvollen Umgang mit Geld für viele Haushalte verschärft. Steigende Lebenshaltungskosten bei gleichbleibendem Einkommen führen in zahlreichen Fällen dazu, dass finanzielle Spielräume kleiner werden. In solchen Situationen gewinnen Beratungsangebote, die frühzeitig ansetzen und sowohl Kinder als auch Erwachsene einbeziehen, zusätzlich an Bedeutung.