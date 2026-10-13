40.000 Menschen vor Delogierung bewahrt: ARGE Wohnungssicherung NÖ feiert 20 Jahre

Die ARGE Wohnungssicherung in Niederösterreich besteht seit 20 Jahren und hat nach eigenen Angaben in diesem Zeitraum 40.000 Menschen vor einer Delogierung bewahrt. In den vergangenen zwei Jahrzehnten konnten den Angaben zufolge 14.000 Wohnungen gesichert werden. Die Nachfrage nach den Beratungsleistungen ist aktuell wegen gestiegener Energiekosten hoch.

Zwei Jahrzehnte Beratungsarbeit in Niederösterreich

Die ARGE Wohnungssicherung wird von mehreren Trägerorganisationen getragen: der Beratungsstelle zur Wohnungssicherung (BEWOK), dem Verein Wohnen St. Pölten, dem Verein Betreuung Orientierung Wiener Neustadt (VBO), der Caritas der Erzdiözese Wien sowie der Caritas der Diözese St. Pölten. Gemeinsam bieten diese Einrichtungen seit 20 Jahren Unterstützung für Menschen an, denen der Verlust ihrer Wohnung droht.

Tamara Majnek, Fachbereichsleiterin der Caritas Inlandshilfe, ordnet die aktuelle Entwicklung ein. Die Beratungen der ARGE Wohnungssicherung sind kostenlos und vertraulich. Die gestiegenen Energiekosten haben nach Angaben der Organisation dazu geführt, dass derzeit mehr Menschen diese Unterstützung in Anspruch nehmen.

Für ihre Arbeit arbeitet die ARGE mit einer Reihe unterschiedlicher Stellen zusammen. Dazu zählen Gemeinden, Bezirksgerichte, Bezirkshauptmannschaften, Wohnungsgenossenschaften sowie private Vermieter. Diese Zusammenarbeit soll es ermöglichen, in Fällen drohender Delogierung frühzeitig zu vermitteln und Lösungen zu finden.

Christiane Teschl-Hofmeister, Landesrätin der ÖVP, äußerte sich zu der langjährigen Arbeit der Organisation. Über die genauen Umstände der aktuellen Beratungsfälle oder konkrete Einzelschicksale liegen keine veröffentlichten Details vor.

Delogierungsprävention als kommunale Aufgabe

Grundsätzlich zählt die Vermeidung von Wohnungsverlusten zu den zentralen Aufgaben sozialer Beratungsstellen in Österreich. Drohende Delogierungen entstehen in der Regel durch Zahlungsrückstände bei der Miete, die sich aus unterschiedlichen Lebenssituationen ergeben können, etwa durch Einkommensverluste, gestiegene Lebenshaltungskosten oder unvorhergesehene finanzielle Belastungen. Beratungsstellen wie die ARGE Wohnungssicherung setzen dabei meist auf eine frühzeitige Kontaktaufnahme, sobald sich Zahlungsschwierigkeiten abzeichnen oder ein gerichtliches Verfahren eingeleitet wird.

Üblicherweise erfolgt die Vermittlung zwischen den Betroffenen und den Vermietern oder Wohnungsgenossenschaften, um Ratenvereinbarungen oder andere Lösungen zu erreichen, bevor es zu einer gerichtlichen Räumung kommt. Die Einbindung von Bezirksgerichten und Bezirkshauptmannschaften ist dabei ein üblicher Bestandteil solcher Verfahren, da diese Stellen in Österreich für die rechtliche Abwicklung von Mietstreitigkeiten und Delogierungen zuständig sind.

Energiekosten spielen bei der finanziellen Belastung von Haushalten eine wachsende Rolle. Steigende Preise für Strom, Gas oder Fernwärme wirken sich unmittelbar auf die monatlichen Fixkosten eines Haushalts aus und können bei ohnehin angespannten Budgets zusätzlichen Druck erzeugen. In vielen Fällen summieren sich Nachzahlungen aus Jahresabrechnungen mit laufenden Mietzahlungen, was die finanzielle Lage von Betroffenen zusätzlich erschweren kann. Beratungsstellen reagieren auf solche Entwicklungen häufig mit spezifischen Angeboten, etwa der Vermittlung von Unterstützungsleistungen oder der Begleitung bei Verhandlungen mit Energieversorgern.

Kostenlose und vertrauliche Beratungsangebote sollen in solchen Situationen die Hemmschwelle senken, frühzeitig Hilfe in Anspruch zu nehmen. Vertraulichkeit gilt dabei als wesentliches Element, da finanzielle Notlagen häufig mit Scham verbunden sind und Betroffene andernfalls möglicherweise erst dann professionelle Unterstützung suchen, wenn ein Verfahren bereits weit fortgeschritten ist. Die Zusammenarbeit mit Gemeinden ermöglicht es zudem oft, zusätzliche kommunale Unterstützungsleistungen in die Lösungsfindung miteinzubeziehen.