40 Prozent der Haushalte in Österreich besitzen Öffentlich-Verkehr-Jahreskarte – Steiermark bei 28 Prozent

Fünf Jahre nach der Einführung des Klimatickets in Österreich zeigt sich: Rund 40 Prozent aller Haushalte im Land besitzen mittlerweile mindestens eine Jahreskarte für den öffentlichen Verkehr. Das entspricht laut Statistik Austria 1,67 Millionen Haushalten und damit rund 320.000 mehr als im Zeitraum 2019/20. In der Steiermark liegt der Anteil bei etwa 28 Prozent der Haushalte, konkret besitzen 164.000 steirische Haushalte eine entsprechende Jahreskarte.

Fünf Jahre Klimaticket: Bilanz in Zahlen

Das Klimaticket wurde am 26. Oktober vor fünf Jahren eingeführt. Bundesweit verzeichnet Wien die meisten Klimatickets, gefolgt von Salzburg und Tirol. Allein in Graz wurden im Vorjahr mehr als 93.000 Klimatickets verkauft.

Das steirische Klimaticket „Classic“ kostet aktuell 532 Euro. Im kommenden Jahr wird sich der Preis vorerst nicht erhöhen. In Graz reduziert sich der Betrag durch eine städtische Förderung um 100 Euro.

Berechnungen des VCÖ verdeutlichen das Einsparpotenzial gegenüber der Autonutzung. Auf der Strecke Judenburg–Leoben fallen bei 220 Arbeitstagen durchschnittlich rund 2.900 Euro an Spritkosten an. Pendler zwischen Mürzzuschlag und Kapfenberg könnten mit dem Klimaticket Steiermark rund 1.660 Euro pro Jahr sparen, zwischen Leibnitz und Graz fast 1.800 Euro und zwischen Weiz und Graz rund 2.000 Euro.

Im internationalen Vergleich hat sich Österreich im Greenpeace-Klimaticketranking verschlechtert und liegt aktuell auf dem vierten Platz.

Gültigkeitsbereiche zwischen Bundesland und Bundesgebiet

Beim Streckennetz zeigen sich Unterschiede je nach Ticketart. Die Koralmbahn kann mit dem österreichweiten Klimaticket genutzt werden, nicht jedoch ausschließlich mit dem steirischen Klimaticket. Wer etwa von Graz nach Klagenfurt reisen möchte und nur das steirische Ticket besitzt, benötigt zusätzlich ein Ticket für Kärnten.

Wie Jahreskarten im öffentlichen Verkehr organisiert sind

Jahreskarten für den öffentlichen Verkehr sind in Österreich grundsätzlich auf verschiedenen Ebenen organisiert. Neben dem österreichweiten Klimaticket, das sämtliche Verkehrsverbünde im Bundesgebiet abdeckt, gibt es regionale Varianten einzelner Bundesländer sowie Angebote einzelner Städte und Verkehrsverbünde. Je nach gewähltem Ticket unterscheidet sich der Gültigkeitsbereich teils erheblich. Wer regelmäßig über Bundesländergrenzen hinweg pendelt, ist bei einem rein regionalen Ticket unter Umständen auf zusätzliche Fahrscheine angewiesen, während das österreichweite Klimaticket sämtliche öffentlichen Verkehrsmittel im gesamten Bundesgebiet abdeckt.

Bei der Preisgestaltung regionaler Tickets spielen häufig auch Förderungen von Ländern oder Gemeinden eine Rolle. Solche Zuschüsse sollen die Attraktivität des öffentlichen Verkehrs gegenüber dem Individualverkehr erhöhen und die laufenden Kosten für Pendlerinnen und Pendler senken. Der tatsächliche Kostenvorteil gegenüber der Autonutzung hängt dabei von Faktoren wie der zurückgelegten Strecke, der Anzahl der Arbeitstage sowie den aktuellen Treibstoffpreisen ab, wie sie etwa in Berechnungen von Mobilitätsorganisationen herangezogen werden.

International werden Klimaticket-Modelle regelmäßig miteinander verglichen, etwa im Hinblick auf Preis, Gültigkeitsbereich und Nutzerzahlen. Solche Rankings bilden üblicherweise eine Momentaufnahme ab und können sich von Jahr zu Jahr verschieben, je nachdem, wie sich Angebote in anderen Ländern weiterentwickeln.