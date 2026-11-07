550 Jugendliche präsentierten Gesundheitsprojekte bei Tiroler Konferenz im Landhaus

Bei der Tiroler Gesundheitskonferenz sind am Freitag, den 7. November 2026, im Innsbrucker Landhaus 24 Projekte zur Förderung von Gesundheitskompetenz präsentiert worden. An den Projekten waren rund 550 Jugendliche im Alter zwischen 12 und 20 Jahren beteiligt. Die Konferenz wird bis 2028 in allen Tiroler Bezirken fortgesetzt.

Projekte von Jugendlichen für Jugendliche

Unter den vorgestellten Initiativen war der „Youth Hub“ des Gehörlosenverbands Tirol, ein offener Treffpunkt für schwerhörige und gehörlose Jugendliche. Dort können die Teilnehmenden eigene Ideen einbringen und Workshops oder Exkursionen selbst mitgestalten.

Ein weiteres Projekt stammt von der Mittelschule Ilse-Brüll-Gasse. Schülerinnen und Schüler sammelten dort gesunde Rezepte aus unterschiedlichen Herkunftsländern und gestalteten daraus eine eigene Kochbroschüre.

Finanziert werden die Jugendgesundheitskonferenzen aus Mitteln der Bundesgesundheitsagentur. Durchgeführt werden sie im Auftrag des Landes Tirol vom Dachverband der Offenen Jugendarbeit, kurz POJAT, der die Konferenzen bis 2028 organisiert. Projektgruppen erhalten dabei eine finanzielle Unterstützung von bis zu 500 Euro pro Projekt. Zusätzlich werden die Jugendlichen von der POJAT mit Workshops und Coachings begleitet. Geschäftsführerin der POJAT ist Martina Steiner.

Im Rahmen der Konferenz wurde zudem das neue Netzwerk „Jugendgesundheit Tirol“ vorgestellt. Es bringt Expertinnen und Experten aus unterschiedlichen Bereichen der Gesundheit und der Jugendarbeit zusammen. Während der Konferenz standen den Jugendlichen unter anderem das Jugendcoaching Tirol, Rat auf Draht, die Kinder- und Jugendpsychiatrie, die Schulpsychologie, das DentoMobil, RAINBOWS-Tirol sowie die Kinder- und Jugendanwaltschaft unterstützend zur Seite.

Im kommenden Jahr können Jugendliche aus den Bezirken Schwaz und Lienz eigene Projekte einreichen. Die daraus entstehenden Ergebnisse sollen im November 2027 im Rahmen der Jugendgesundheitskonferenzen präsentiert werden.

Gesundheitskompetenz als Bildungsthema

Unter Gesundheitskompetenz wird grundsätzlich die Fähigkeit verstanden, Gesundheitsinformationen zu finden, zu verstehen und im eigenen Alltag sinnvoll anzuwenden. Dazu zählen etwa Kenntnisse über ausgewogene Ernährung, Bewegung, psychische Gesundheit oder den Umgang mit medizinischen Angeboten. Gerade im Jugendalter gilt die Vermittlung solcher Kompetenzen als wichtiger Baustein, da sich in dieser Lebensphase viele gesundheitsbezogene Gewohnheiten herausbilden, die bis ins Erwachsenenalter fortwirken können.

Programme, die Jugendliche selbst Projekte entwickeln lassen, verfolgen üblicherweise den Ansatz, Beteiligung und Eigenverantwortung zu stärken. Dadurch sollen Themen aus der Perspektive der Zielgruppe selbst aufgegriffen werden, etwa in Form von Treffpunkten, Informationsmaterialien oder kreativen Formaten wie Kochbroschüren. Eine finanzielle und fachliche Begleitung, wie sie in Form von Fördergeldern und Coachings vorgesehen ist, soll in solchen Projekten in der Regel die Umsetzung der Ideen erleichtern und eine kontinuierliche fachliche Qualität sicherstellen.

Netzwerke, die unterschiedliche Fachstellen aus Gesundheit und Jugendarbeit zusammenbringen, dienen allgemein dazu, Zuständigkeiten zu bündeln und Jugendlichen einen einfacheren Zugang zu Beratungs- und Unterstützungsangeboten zu ermöglichen. Angebote wie psychologische Beratungsstellen, telefonische Krisenhilfen oder spezialisierte medizinische Dienste decken dabei unterschiedliche Bedürfnisse ab, die in der Praxis oft eng miteinander verknüpft sind.