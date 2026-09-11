6.000 Euro Strafe für geteilten Facebook-Post über angebliche Benko-Scheidung

Ein Mann aus Ried im Zillertal muss 6.000 Euro Strafe zahlen, weil er im März 2025 auf Facebook eine Falschmeldung geteilt hatte. Die Meldung des Online-Mediums „Express“ behauptete eine angebliche Scheidung von Nathalie und René Benko. Daniel Thönig hatte den Beitrag lediglich weitergeleitet, nicht selbst verfasst.

Anwaltsschreiben aus Wien und ein steigender Streitwert

Das Ehepaar Thönig erhielt in der Folge Post von einer Wiener Anwaltskanzlei. Im ersten Schreiben war von 3.500 Euro die Rede. Bis es zum Prozess kam, stieg der geforderte Gesamtbetrag auf 34.000 Euro. Am Ende wurde Daniel Thönig zu einer Zahlung von 6.000 Euro verurteilt.

Claudia Thönig, die Ehefrau des Verurteilten, äußerte, es könnte sein, dass ihr Mann das Posting aus Versehen geteilt habe. Ob das tatsächlich der Fall war, ist nicht geklärt. Rechtlich spielt diese Frage ohnehin keine Rolle: Ein Versehen ist für die Haftung nicht relevant.

Haftung schon durch das Teilen eines Beitrags

Matthias Kettemann, Internetrechtsexperte der Universität Innsbruck, erläutert die rechtliche Grundlage solcher Fälle. Durch das Teilen von Inhalten werde ein Facebook-Nutzer selbst zum Medium. Wer einen Beitrag weiterverbreitet, mache sich damit selbst zum Veröffentlicher dieser Informationen und hafte entsprechend dafür. Straf- und zivilrechtlich sei man für das verantwortlich, was man weiterleitet, so Kettemann.

Die Höhe der geforderten Geldbeträge hänge von mehreren Faktoren ab. Dazu zählen die Schwere des erhobenen Vorwurfs, die Art der weitergeleiteten Informationen sowie die Frage, ob Privatsphäre oder berufliches Fortkommen der betroffenen Personen berührt sind.

Verbreitung von Inhalten im Netz und rechtliche Verantwortung

Grundsätzlich gilt im Internetrecht, dass die Verbreitung einer Information einer eigenständigen rechtlichen Bewertung unterliegt, unabhängig davon, wer sie ursprünglich veröffentlicht hat. Wer einen Artikel, ein Bild oder einen Beitrag teilt, übernimmt damit eine eigene publizistische Handlung. Das gilt unabhängig von der Reichweite des eigenen Profils und unabhängig davon, ob der Inhalt kommentiert oder unverändert weitergegeben wird.

Bei falschen Tatsachenbehauptungen über Privatpersonen oder Personen des öffentlichen Lebens können sich daraus zivilrechtliche Ansprüche auf Unterlassung, Gegendarstellung oder Schadenersatz ergeben. In manchen Fällen kommen auch strafrechtliche Tatbestände wie üble Nachrede in Betracht. Entscheidend ist dabei regelmäßig, ob die verbreitete Information unwahr ist und ob sie geeignet ist, das Ansehen oder die persönlichen Verhältnisse der betroffenen Person zu beeinträchtigen.

Anwaltliche Zahlungsaufforderungen im Vorfeld eines möglichen Gerichtsverfahrens sind bei solchen Streitigkeiten üblich. Die darin genannten Beträge stellen zunächst eine Forderung der Gegenseite dar und entsprechen nicht notwendigerweise dem Betrag, der später gerichtlich festgesetzt wird. Wie im vorliegenden Fall kann sich der letztlich zu zahlende Betrag von der ursprünglichen Forderung deutlich unterscheiden.

Kettemann rät Betroffenen, die eine Zahlungsaufforderung erhalten, sich umgehend rechtliche Hilfe zu holen. Eine frühzeitige juristische Einschätzung kann demnach helfen, die eigene Position im Verfahren realistisch einzuordnen und angemessen zu reagieren.