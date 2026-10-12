63 Vorarlberger ließen Impfungen heuer in E-Impfpass nachtragen

In den Impfordinationen des Landes Vorarlberg in Dornbirn und Rankweil haben heuer 63 Personen ihre Impfungen in den elektronischen Impfpass nachtragen lassen. Weitere 34 Personen nahmen dort einen sogenannten Impfpass-Check in Anspruch, bei dem der Impfpass auf fehlende Impfungen kontrolliert wird.

Nachträge und Kontrollen in Dornbirn und Rankweil

An den beiden Standorten der Impfordinationen des Landes können Impfungen, die bislang nicht im elektronischen Impfpass erfasst sind, nachträglich eingetragen werden. Von diesem Angebot haben heuer 63 Personen Gebrauch gemacht.

Zusätzlich ließen 34 Personen einen Impfpass-Check durchführen. Dabei wird geprüft, ob im Impfpass Impfungen fehlen. Der Check kostet 15 Euro.

Beide Leistungen, das Nachtragen von Impfungen ebenso wie der Impfpass-Check, sind nicht ausschließlich an den Impfordinationen des Landes möglich. Sie können auch beim Arzt oder in Apotheken in Anspruch genommen werden.

Funktionsweise des elektronischen Impfpasses

Der elektronische Impfpass ermöglicht es, erfolgte Impfungen am Handy abzurufen. Voraussetzung dafür ist allerdings, dass die entsprechenden Impfdaten zuvor dort eingetragen wurden. Liegen ältere Impfungen nur in Papierform vor oder sind sie im System nicht erfasst, erscheinen sie im E-Impfpass zunächst nicht.

Grundsätzlich sammeln sich im Laufe eines Lebens zahlreiche Impfungen an, etwa aus der Kindheit, von Auffrischungen oder von Reiseimpfungen. Werden diese nicht laufend digital erfasst, kann der elektronische Impfpass ein unvollständiges Bild liefern. Ein Abgleich mit dem analogen Impfausweis oder ärztlichen Unterlagen kann in solchen Fällen helfen, Lücken zu erkennen und nachzutragen.

Der Bund arbeitet derzeit an einem Erinnerungs-System für den elektronischen Impfpass. Ein solches System soll Nutzerinnen und Nutzer künftig automatisiert auf anstehende oder fällige Impfungen hinweisen.

Stellenwert vollständiger Impfdokumentation

Eine lückenlose Dokumentation von Impfungen spielt in unterschiedlichen Lebenssituationen eine Rolle, etwa bei Reisen in bestimmte Länder, bei der Arbeit im Gesundheits- oder Pflegebereich oder bei der Planung von Auffrischungsimpfungen. Üblicherweise empfiehlt es sich, den eigenen Impfstatus in regelmäßigen Abständen überprüfen zu lassen, um fehlende oder abgelaufene Impfungen rechtzeitig zu erkennen. Der elektronische Impfpass kann diesen Überblick erleichtern, sofern die Daten vollständig und aktuell erfasst sind.