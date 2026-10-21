7.000 Schüler am Heldenplatz: Karriereplattform verbindet Jugendliche mit Lehrbetrieben und Bundesheer

Am 21. Oktober 2026 findet am Heldenplatz in Wien die Karriereplattform am Heldenplatz – Tag der Schulen statt. Schülerinnen und Schüler ab der siebenten Schulstufe können dort mit Unternehmen und Ausbilderinnen und Ausbildern in Kontakt treten. Organisiert wird die Veranstaltung vom Österreichischen Integrationsfonds (ÖIF) in Zusammenarbeit mit dem Verteidigungsministerium, der Stadt Wien und der Wiener Bildungsdirektion.

Berufsorientierung im Vorfeld des Nationalfeiertags

Der Tag der Schulen findet im Vorfeld des Nationalfeiertags und der Leistungsschau des Bundesheeres statt. Teilnehmen können Schulklassen, die sich zuvor angemeldet haben. Vorgestellt werden verschiedene Ausbildungs- und Lehrberufe, deren Spektrum von der Kfz-Mechanikerin über den Verwaltungsassistenten bis zur Köchin reicht. Zu den teilnehmenden Organisationen und Unternehmen zählen das Bundesheer, die ÖBB, der Baukonzern PORR sowie die Stadt Wien. Im Vorjahr hatten rund 7.000 Schülerinnen und Schüler an dem Format teilgenommen.

Als Rahmenprogramm steht den Jugendlichen ein großer Teil der Leistungsschau des Bundesheeres offen. Zu den Höhepunkten zählen die Besichtigung von Hubschraubern und Panzern, ein Military-Fitness-Parcours, die Führung Denk:Mal Demokratie sowie eine interaktive Schnitzeljagd.

Lehrstellensuche und Berufsorientierung an Schulen

Grundsätzlich stehen Jugendliche ab der siebenten und achten Schulstufe in Österreich vor der Entscheidung, ob sie eine weiterführende Schule besuchen oder eine Lehre beginnen möchten. Berufsorientierung ist in diesem Lebensabschnitt regulärer Teil des Lehrplans und soll Schülerinnen und Schülern einen Einblick in unterschiedliche Berufsfelder geben, bevor sie sich endgültig festlegen. Veranstaltungen, bei denen Unternehmen und Ausbildungsbetriebe direkt vor Ort vertreten sind, ermöglichen dabei einen unmittelbaren Austausch, der über reine Informationsbroschüren oder Online-Angebote hinausgeht.

Für Betriebe wiederum bietet eine solche Plattform die Gelegenheit, frühzeitig mit potenziellem Nachwuchs in Kontakt zu treten. Gerade in technischen und handwerklichen Lehrberufen wird in Österreich seit Längerem über einen Fachkräftemangel diskutiert, weshalb Unternehmen zunehmend eigene Wege suchen, um junge Menschen für eine Ausbildung zu gewinnen. Behörden und öffentliche Einrichtungen wie das Bundesheer oder die ÖBB nutzen solche Formate zusätzlich, um ihre vielfältigen Berufsbilder jenseits der bekanntesten Tätigkeitsfelder sichtbar zu machen.

Die Kombination mit der Leistungsschau des Bundesheeres rund um den Nationalfeiertag erlaubt es den teilnehmenden Schulklassen darüber hinaus, Einblicke in militärische Abläufe und Ausrüstung zu erhalten, die sonst nicht ohne Weiteres zugänglich sind. Solche Veranstaltungen rund um den 26. Oktober gehören in Wien zu den traditionellen öffentlichen Terminen, bei denen das Bundesheer einem breiten Publikum seine Aufgaben und Ausrüstung präsentiert.