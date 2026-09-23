70 Jahre Jugend am Werk: 60 Prozent der Teilnehmer finden Ausbildung oder Job in Kärnten

Die Einrichtung „Jugend am Werk“ unterstützt seit 70 Jahren Jugendliche in Kärnten bei der beruflichen und sozialen Eingliederung. Rund 60 Prozent der Teilnehmerinnen und Teilnehmer werden erfolgreich vermittelt. Finanziert wird die Arbeit über das Arbeitsmarktservice Kärnten, das Land sowie eigene Einnahmen der Einrichtung.

Angebote in drei Kärntner Städten

„Jugend am Werk“ betreibt in Klagenfurt, Wolfsberg und Villach eigene Gastronomie- und Kantinenbetriebe sowie Werkstätten. Dort erhalten Jugendliche die Möglichkeit zu individueller Aus- und Weiterbildung. Ergänzend wird auch Finanzbildung vermittelt. Geschäftsführer Peter Wedenig leitet die Einrichtung.

Corinna Angermann ist seit drei Wochen bei „Jugend am Werk“. Theodor Baustädter hat bei der Einrichtung eine Lehre in Applikationsentwicklung abgeschlossen und zusätzlich ein Praktikum in einem Kindergarten absolviert.

Finanzierung durch AMS, Land und Eigenerlöse

Das Arbeitsmarktservice Kärnten stellt jährlich eine Million Euro zur Verfügung. Das Land Kärnten schießt zusätzlich 500.000 Euro pro Jahr zu. Weitere 500.000 Euro erwirtschaftet die Einrichtung selbst, unter anderem über die Gastronomie- und Kantinenbetriebe sowie die Werkstätten in den drei Städten.

Berufliche Eingliederung als arbeitsmarktpolitische Aufgabe

Einrichtungen zur beruflichen Eingliederung junger Menschen sind in Österreich ein fester Bestandteil der Arbeitsmarktpolitik. Ziel solcher Angebote ist es üblicherweise, Jugendlichen den Übergang von der Schule in eine Ausbildung oder ein Beschäftigungsverhältnis zu erleichtern, wenn dieser Schritt auf direktem Weg nicht gelingt. Dazu zählen praxisnahe Ausbildungsplätze ebenso wie begleitende Maßnahmen, etwa im Bereich der sozialen Kompetenzen oder der finanziellen Grundbildung.

Grundsätzlich arbeiten solche Einrichtungen eng mit dem Arbeitsmarktservice zusammen, das als zentrale Vermittlungsstelle am österreichischen Arbeitsmarkt fungiert und Fördermittel für arbeitsmarktpolitische Projekte bereitstellt. Ergänzend beteiligen sich häufig auch die jeweiligen Bundesländer an der Finanzierung, da die Eingliederung Jugendlicher sowohl arbeitsmarktpolitische als auch sozialpolitische Bedeutung hat. Eigene wirtschaftliche Aktivitäten, etwa in Form von Werkstätten, Gastronomiebetrieben oder Handwerksbereichen, dienen dabei nicht nur der zusätzlichen Finanzierung, sondern ermöglichen den Teilnehmerinnen und Teilnehmern zugleich praktische Erfahrungen in einem realen Arbeitsumfeld.

Die Vermittlungsquote gilt in diesem Bereich als zentrale Kennzahl, anhand derer der Erfolg solcher Programme gemessen wird. Sie beschreibt den Anteil jener Personen, die im Anschluss an eine Maßnahme in ein reguläres Ausbildungs- oder Beschäftigungsverhältnis wechseln. Je nach Zielgruppe und Ausgangslage der Teilnehmenden können sich die Herausforderungen dabei deutlich unterscheiden, etwa hinsichtlich vorheriger Schulabbrüche, gesundheitlicher Einschränkungen oder fehlender Berufserfahrung.