700 Wiener Schulen öffnen am 14. Oktober ihre Türen für Schnuppertag

Am 14. Oktober öffnen rund 700 Bildungseinrichtungen in Wien ihre Türen für den „Tag der Wiener Schulen“. Interessierte Familien können an diesem Termin in den Schulalltag hineinschnuppern. Viele Klassen präsentieren an diesem Tag eigene Projekte, Elternvereine organisieren vielerorts Buffets und stehen für Fragen zur Verfügung. Das bestätigte Bettina Emmerling, Vizebürgermeisterin und Bildungsstadträtin, im Vorfeld der Veranstaltung.

Schnupperangebote an 700 Schulstandorten

Der Tag der offenen Tür richtet sich an Eltern und Kinder, die sich vor einer Schulwahl einen direkten Eindruck verschaffen möchten. An den rund 700 teilnehmenden Einrichtungen stehen unter anderem Projektpräsentationen einzelner Klassen im Mittelpunkt. Manche Schulen haben für den Tag eigene Informationsbroschüren erstellt, um Besucherinnen und Besuchern einen Überblick über ihr pädagogisches Angebot zu geben.

Auch die Elternvereine sind an vielen Standorten eingebunden. Sie kümmern sich um die Bewirtung mit Buffets und beantworten vor Ort Fragen zum Schulalltag, zu Abläufen oder zur Organisation. Wer sich zusätzlich zur Schuleinschreibung informieren möchte, findet entsprechende Informationen auf der Homepage der Bildungsdirektion Wien unter www.bildung-wien.gv.at.

Digitale Einblicke abseits des Präsenztermins

Neben dem Besuch vor Ort steht mit der Plattform „Wiener digital offene Schultüren“ ein zusätzliches Online-Angebot zur Verfügung. Rund 360 Wiener Schulen geben darüber in kurzen Videos virtuelle Einblicke in ihren Alltag. Die Videos sind unter bildungshub.wien abrufbar und ermöglichen damit auch unabhängig vom konkreten Veranstaltungstermin einen Einblick in einzelne Schulstandorte.

Ergänzend dazu bietet die Wiener Arbeiterkammer das Online-Tool „Schul-Scan“ an, das unter schulscan.at zugänglich ist. Mit diesem Tool lassen sich die Schwerpunkte weiterführender Schulen in Wien, Niederösterreich und Burgenland vergleichen. Damit steht Familien neben dem persönlichen Schnuppertag und den Videoeinblicken ein weiteres Instrument zur Verfügung, um sich bei der Schulwahl zu orientieren.

Orientierung vor der Schulwahl

Die Entscheidung für eine weiterführende Schule stellt für viele Familien grundsätzlich einen mehrstufigen Prozess dar. Üblicherweise spielen dabei neben pädagogischen Schwerpunkten auch organisatorische Fragen wie Anfahrtswege, Betreuungszeiten oder besondere Angebote einzelner Standorte eine Rolle. Tage der offenen Tür gelten in diesem Zusammenhang als etabliertes Format, um direkte Eindrücke vom Schulklima, von Lehrpersonal und von konkreten Unterrichtsprojekten zu gewinnen.

Digitale Angebote wie Videoeinblicke oder Vergleichsplattformen ergänzen solche Präsenztermine zunehmend. Sie ermöglichen es Familien, sich unabhängig von Öffnungszeiten und geografischer Entfernung einen ersten Überblick zu verschaffen, bevor eine engere Auswahl getroffen wird. Gerade bei einer großen Anzahl an Schulstandorten, wie sie in einer Stadt wie Wien vorhanden ist, können solche Online-Tools helfen, Schwerpunkte und Ausrichtungen einzelner Schulen gezielter zu vergleichen, bevor ein persönlicher Besuch erfolgt.