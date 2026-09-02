81 Kinder in Linzer Sommerschule – Verpflichtung für Deutschförderung zeigt Wirkung

In Linz besuchen in diesem Sommer 81 Kinder eine der größten Sommerschulen Oberösterreichs. Geleitet wird sie von Volksschullehrer Moritz Rötzer. Grund für die gestiegene Teilnehmerzahl ist, dass die Sommerschule seit diesem Jahr für Kinder verpflichtend ist, die nicht gut genug Deutsch können, um dem Unterricht zu folgen.

Deutlich mehr Kinder als in den Vorjahren

Die Sommerschule in Linz unter der Leitung von Moritz Rötzer verzeichnet heuer eine deutlich höhere Teilnehmerzahl als in den vergangenen Jahren. Insgesamt nehmen 81 Kinder am Unterricht teil. Der Andrang ist gestiegen, wodurch auch die einzelnen Klassen größer wurden.

Im Mittelpunkt der zweiwöchigen Sommerschule steht das Fach Deutsch, insbesondere Lesen und Textverständnis. Die Sommerschule findet in den zwei Wochen vor Schulbeginn statt. Viele der teilnehmenden Kinder haben nicht Deutsch als Muttersprache.

Verpflichtende Teilnahme als neue Regelung

Seit diesem Jahr gilt die Sommerschule als verpflichtend für Kinder, deren Deutschkenntnisse nicht ausreichen, um dem regulären Unterricht folgen zu können. Diese neue Regelung dürfte ein wesentlicher Faktor für den gestiegenen Andrang und die größeren Klassen sein.

Grundsätzlich dient die Sommerschule dazu, sprachliche Rückstände vor Beginn des neuen Schuljahres auszugleichen. Solche Angebote setzen üblicherweise gezielt bei Lesefertigkeit und Textverständnis an, da diese Fähigkeiten Voraussetzung für die Mitarbeit in nahezu allen Unterrichtsfächern sind. In Regionen mit einem hohen Anteil an Kindern nichtdeutscher Muttersprache kommt derartigen Förderangeboten in der Regel eine besondere Bedeutung zu, da fehlende Sprachkenntnisse den Zugang zum regulären Unterrichtsstoff erschweren können.

Bei vergleichbaren Programmen übernehmen üblicherweise ausgebildete Lehrkräfte die Leitung und Durchführung des Unterrichts, wie es auch in der von Rötzer geleiteten Sommerschule der Fall ist. Der kompakte Zeitrahmen von zwei Wochen unmittelbar vor Schulbeginn soll dabei einen möglichst direkten Übergang in den regulären Unterricht ermöglichen.