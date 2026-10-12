82 Prozent der Mütter in Vorarlberg arbeiten Teilzeit – Frauen verdienen 44 Prozent weniger

Der Gleichstellungsbericht Vorarlberg 2026 zeigt deutliche Unterschiede zwischen Frauen und Männern bei Erwerbsarbeit, Einkommen und Pensionen. Laut dem Bericht arbeiten 82 Prozent der Frauen mit Kindern unter 15 Jahren in Vorarlberg Teilzeit, bei den Männern mit Kindern in dieser Altersgruppe sind es sechs Prozent. Frauen verdienen in Vorarlberg insgesamt um 44 Prozent weniger als Männer. Präsentiert wurde der Bericht von Landesrätin Barbara Schöbi-Fink, ÖGB-Landesgeschäftsführerin Manuela Auer und AK-Präsident Bernhard Heinzle.

Einkommen, Arbeitszeit und Pensionen im Vergleich

Der Bericht beziffert den Einkommensunterschied zwischen Frauen und Männern bei ganzjährig Vollzeitbeschäftigten in Vorarlberg mit 20 Prozent. Beim Einstiegsgehalt in den zehn häufigsten Lehrberufen des Landes liegt der Einkommensnachteil von Frauen bei rund 15 Prozent. Beim geschlechtsspezifischen Pensionsunterschied weist der Bericht für Vorarlberg einen Wert von 45 Prozent aus.

Auch bei der unbezahlten Haus- und Sorgearbeit zeigen sich Unterschiede: Frauen wenden dafür täglich durchschnittlich knapp viereinhalb Stunden auf, Männer etwa zweieinhalb Stunden. Bei der institutionellen Kinderbetreuung liegt die ganztägige Besuchsquote in Vorarlberg bei 15 Prozent, österreichweit bei 55 Prozent.

Im Bildungsbereich verfügen laut Bericht mehr Frauen als Männer über einen Abschluss mindestens auf Maturaniveau. Bei der politischen Partizipation sind die Hälfte der Landtagsabgeordneten in Vorarlberg Frauen. In den 96 Gemeinden des Landes gibt es neun Bürgermeisterinnen.

Grundlage des Berichts

Für den Bericht wurden 15 qualitative Interviews mit Frauen geführt, zudem wurden Expertinnen und Experten eingebunden. Erarbeitet wurde der Bericht von L&R Sozialforschung. Untersucht wurden die Bereiche Bildung, Erwerbsarbeit, unbezahlte Haus- und Sorgearbeit, politische Partizipation, sozioökonomische Situation sowie geschlechtsbasierte Gewalt. Landesrätin Schöbi-Fink kündigte im Zusammenhang mit den Ergebnissen einen Aktionsplan an.

Regelmäßige Erhebung seit dem Jahr 2000

Der Gleichstellungsbericht wird seit dem Jahr 2000 im Auftrag des Landes Vorarlberg, der Arbeiterkammer Vorarlberg und des Österreichischen Gewerkschaftsbundes erstellt. Grundsätzlich dienen solche regelmäßig wiederkehrenden Berichte dazu, Entwicklungen über längere Zeiträume vergleichbar zu machen und strukturelle Unterschiede zwischen verschiedenen Bevölkerungsgruppen sichtbar zu machen. Üblicherweise fließen in solche Berichte sowohl quantitative Daten etwa zu Einkommen, Arbeitszeit und Bildungsabschlüssen als auch qualitative Erhebungen wie Interviews ein, um neben statistischen Kennzahlen auch persönliche Erfahrungen abzubilden.

Themen wie Teilzeitarbeit, Einkommensunterschiede und die Aufteilung von Haus- und Sorgearbeit zwischen den Geschlechtern werden in der sozialwissenschaftlichen Forschung häufig im Zusammenhang mit der Verfügbarkeit und den Kosten institutioneller Kinderbetreuung diskutiert. Die Ausgestaltung von Betreuungsangeboten, etwa deren zeitlicher Umfang und regionale Verfügbarkeit, gilt dabei allgemein als ein Faktor, der die Möglichkeiten von Erwerbstätigen mit Kindern beeinflusst, ihre Arbeitszeit zu gestalten. Auch die Höhe der Pensionen hängt grundsätzlich eng mit der über das Erwerbsleben hinweg geleisteten Arbeitszeit und den erzielten Einkommen zusammen, weshalb Unterschiede in diesen Bereichen sich in der Regel auch in der Alterssicherung niederschlagen.