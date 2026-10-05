Ärztekammer-Studie: Fünf Ausbildungsstätten mit Bestnote, vier fallen durch

Eine österreichweite Studie im Auftrag der Ärztekammer hat die Ausbildungsqualität an Kliniken und in Arztpraxen für junge Medizinerinnen und Mediziner untersucht. Fünf Ausbildungsstätten erhielten dabei die Bewertung „Sehr gut“, vier weitere wurden mit „Nicht genügend“ beurteilt. Untersucht wurden unter anderem die Entscheidungs- und Fehlerkultur, der Führungsstil sowie die fachliche Kompetenz in den jeweiligen Einrichtungen.

Spitzenbewertungen für einzelne Abteilungen

Zu den besonders gut bewerteten Ausbildungsstätten zählt die plastische Chirurgie am Klinikum Wels-Grieskirchen. Auch die Radiologie in Vöcklabruck sowie die Neurologie in Steyr erhielten eine besonders gute Bewertung. Neben diesen Klinikabteilungen wurden auch zwei niedergelassene Arztpraxen mit Bestnoten ausgezeichnet: eine Praxis in Ried im Innkreis im gleichnamigen Bezirk sowie eine Praxis in Altenberg im Bezirk Urfahr-Umgebung.

Ärztekammerpräsidentin Silke Haim ordnete die Ergebnisse der Studie ein. Nach ihrer Einschätzung wirkt sich ein hoher Arbeitsdruck häufig auf die Qualität der Ausbildung aus. Insgesamt zeigt sich die Ärztekammer mit den Resultaten zufrieden, sieht nach eigenen Angaben aber weiterhin Verbesserungsbedarf. Laut Ärztekammer besteht bei einem Großteil der untersuchten Ausbildungsstellen Aufholbedarf, eine genaue Quantifizierung dazu liegt nicht vor.

Die Erhebung erfasste zudem die Ausbildungspräferenzen der angehenden Ärztinnen und Ärzte. Derzeit tendieren 28 Prozent der Auszubildenden in Richtung Allgemeinmedizin. Aus Sicht der Ärztekammer könnte sich dieser Trend positiv auf die Besetzung offener Kassenarztstellen auswirken, sollte er sich fortsetzen.

Qualitätskriterien in der ärztlichen Ausbildung

Grundsätzlich gilt die praktische Ausbildungsphase nach dem Medizinstudium als entscheidender Schritt auf dem Weg zur eigenständigen ärztlichen Tätigkeit. In dieser Zeit sammeln junge Medizinerinnen und Mediziner an Kliniken oder in Praxen jene Erfahrung, die im Studium allein nicht vermittelt werden kann. Die Qualität dieser Ausbildung hängt dabei nicht nur von der fachlichen Anleitung ab, sondern auch von organisatorischen Rahmenbedingungen wie Betreuungsschlüsseln, Arbeitszeiten und der Kultur im Umgang mit Fehlern.

Eine offene Fehlerkultur gilt in der Medizin allgemein als wichtiges Element der Patientensicherheit, da sie den Austausch über kritische Situationen ermöglicht, ohne dass Betroffene Sanktionen fürchten müssen. Auch der Führungsstil leitender Ärztinnen und Ärzte beeinflusst üblicherweise maßgeblich, wie gut sich Auszubildende weiterentwickeln können und wie belastend der Arbeitsalltag empfunden wird.

Besonders in chirurgischen Fächern ist für die praktische Ausbildung in der Regel ein höherer Personaleinsatz notwendig, da angehende Fachärztinnen und Fachärzte operative Fertigkeiten unter direkter Anleitung erlernen müssen. Dies kann in Abteilungen mit angespannter Personalsituation zu zusätzlichen Herausforderungen führen.

Die Wahl der Fachrichtung während der Ausbildung hat zudem Auswirkungen auf die spätere Versorgungslandschaft. Allgemeinmedizinerinnen und Allgemeinmediziner bilden vielerorts die erste Anlaufstelle im Gesundheitssystem und sind insbesondere für die Besetzung von Kassenarztstellen im niedergelassenen Bereich von Bedeutung. Ein Mangel an Nachwuchs in diesem Bereich gilt in Österreich seit längerem als strukturelle Herausforderung, weshalb Entwicklungen bei den Ausbildungspräferenzen junger Mediziner regelmäßig beobachtet werden.