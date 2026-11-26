Die AIDS-Hilfe Steiermark begeht 2026 ihr 40-jähriges Bestehen. Die Organisation wurde 1986 gegründet und setzt sich seither für Präventionsarbeit, Beratung und Testung im Bereich HIV und sexuelle Gesundheit ein. Anlässlich des Jubiläums stellt die Einrichtung ein neues Angebot vor: Künftig soll eine HIV-Testung auch von zu Hause aus möglich sein. Nach Angaben der Organisation ist dieses Projekt österreichweit einzigartig.

Neues Testangebot ohne Praxisbesuch

Konkret läuft das Verfahren so ab, dass Interessierte zunächst eine telefonische Erstberatung in Anspruch nehmen. Im Anschluss können sie die Probenahme eigenständig zu Hause durchführen und die Probe danach an ein Labor schicken. Getestet wird dabei nicht nur auf HIV, sondern auch auf andere Geschlechtskrankheiten wie Syphilis, Chlamydien und Tripper. Manfred Rupp, Leiter der AIDS-Hilfe Steiermark, steht für das neue Angebot als Verantwortlicher der Organisation.

Das Projekt wird umgesetzt, obwohl die AIDS-Hilfe Steiermark im vergangenen Jahr von Kürzungen des Landes betroffen war. Zusätzliche Ressourcen seitens des Landes gibt es für das neue Testangebot nicht. Gesundheitslandesrat Karlheinz Kornhäusl von der ÖVP verweist in diesem Zusammenhang auf die Bedeutung von Prävention, um Kosten in der Versorgung einsparen zu können.

Konstante Infektionszahlen in der Steiermark

In der Steiermark infizieren sich nach Angaben der AIDS-Hilfe jährlich rund 50 Menschen mit HIV. Diese Zahl der Neuinfizierten bleibt seit langem konstant. Nach wie vor werden viele Infektionen erst spät erkannt, was aus Sicht der Organisation ein zentrales Problem der bisherigen Versorgung darstellt. Das neue, niederschwellige Testangebot soll genau an diesem Punkt ansetzen und den Zugang zur Diagnostik erleichtern.

Medizinisch hat sich die Situation von HIV-Patientinnen und -Patienten seit der Gründung der AIDS-Hilfe Steiermark grundlegend verändert. Während eine HIV-Diagnose Anfang der 1980er Jahre meist einem Todesurteil gleichkam, handelt es sich bei der Erkrankung mittlerweile in den meisten Fällen um eine chronische Erkrankung, die behandelbar ist.

Prävention als zentrales Element der Gesundheitsversorgung

Grundsätzlich gilt Prävention im Gesundheitsbereich als wichtiges Instrument, um schwerwiegende Krankheitsverläufe zu vermeiden und langfristige Behandlungskosten zu senken. Je früher eine Infektion erkannt wird, desto eher kann eine entsprechende Therapie eingeleitet werden. Bei HIV ermöglicht eine frühzeitige Diagnose in der Regel eine Behandlung, die den Krankheitsverlauf deutlich abmildert und eine Übertragung des Virus auf weitere Personen reduzieren kann.

Niederschwellige Testangebote, wie sie nun in der Steiermark eingeführt werden, sind in der Präventionsarbeit grundsätzlich von Bedeutung, weil sie Hürden abbauen können, die Menschen von einem klassischen Arztbesuch abhalten. Dazu zählen etwa Scham, Zeitmangel oder die Sorge vor Stigmatisierung. Die Möglichkeit, eine Probe eigenständig zu Hause zu entnehmen und anonym an ein Labor zu schicken, kann in solchen Fällen eine zusätzliche Option darstellen, ohne den direkten Kontakt mit einer Beratungsstelle vollständig zu ersetzen.

Beratungsstellen wie die AIDS-Hilfe Steiermark übernehmen in diesem System traditionell mehrere Aufgaben zugleich: Sie informieren über Übertragungswege und Schutzmöglichkeiten, bieten Tests an und begleiten Betroffene im Bedarfsfall auch nach einer Diagnose. Diese Kombination aus Aufklärung, Testung und Beratung gilt als wesentlicher Baustein, um die Zahl unentdeckter Infektionen zu verringern und eine frühzeitige medizinische Versorgung zu ermöglichen.