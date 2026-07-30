AK-Test: Nur ein Kinderfahrrad überzeugt – Probleme bei Bremsen und Schadstoffen

Arbeiterkammer Oberösterreich testet Kinderfahrräder: Mängel bei mehreren Modellen festgestellt

Die Arbeiterkammer Oberösterreich hat elf Kinderfahrräder im Preisbereich zwischen 115 und 530 Euro auf ihre Sicherheit und Qualität geprüft. Nur ein Modell der Marke woom erhielt dabei die Bewertung „gut“.

Fünf der getesteten Fahrräder wurden als durchschnittlich eingestuft, weitere fünf Modelle erhielten die Bewertung „nicht zufriedenstellend“.

Mängel bei Bremsen und Material

Bei vier Fahrrädern war die Vorderbremse zu stark eingestellt. Bei einem weiteren Modell erwies sich die Hinterbremse als zu schwach. Bei einem der getesteten Räder brach im Zuge der Prüfung der Gabelschaft.

In vier Fahrradsätteln wiesen die Tester erbgutverändernde Kohlenwasserstoffe nach. In einem weiteren Sattel wurden Weichmacher festgestellt.

Auch Fahrradhelme im Test unzureichend

Die Arbeiterkammer hatte zuletzt auch Kinderfahrradhelme geprüft. Von 17 getesteten Helmmodellen konnte dabei keines vollständig überzeugen.