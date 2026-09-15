AK Wien warnt vor Wohnungsbetrug zu Studienbeginn – Trickbetrüger locken mit gefälschten Inseraten

Die Arbeiterkammer Wien warnt vor Betrugsmaschen am Wohnungsmarkt, die verstärkt zu Beginn des Ausbildungsjahres auftreten. Trickbetrüger locken ihre Opfer mit falschen Fotos und ungewöhnlich niedrigen Preisen. Besonders betroffen sind junge Menschen, die zu Studienbeginn eine Wohnung suchen. Die Arbeiterkammer Wien verzeichnet jedes Jahr im August einen Anstieg entsprechender Betrugsfälle.

Gefälschte Inserate mit Fotos von Vermietungsplattformen

Wie Simone Brunnhauser, Referentin für Wohnrecht der AK Wien, berichtet, sind gefälschte Inserate besonders beliebt. In mehreren Fällen wurden Wohnungsfotos verwendet, die ursprünglich auf Airbnb veröffentlicht worden waren. Die Betrüger verlangten von den Interessenten die Kaution im Voraus. Zu einer Schlüsselübergabe kam es in den geschilderten Fällen nie.

Die vermeintlichen Vermieter fanden laut Brunnhauser stets einen Vorwand dafür, warum eine Besichtigung nicht möglich war oder die Schlüssel nicht übergeben werden konnten. Im aktuellsten der Arbeiterkammer bekannten Fälle gaben die Betrüger an, dass die Vermieterin gestorben sei. Am Ende hatten die vermeintlichen Mieter weder eine Wohnung noch ihre bereits gezahlte Kaution zurückerhalten.

Anstieg der Fälle rund um Ausbildungsbeginn

Im September starten viele Auszubildende ihre Lehre, ab Oktober beginnt für Studierende das Wintersemester. In diesem Zeitraum suchen besonders viele junge Menschen eine Wohnung, häufig erstmals ohne Unterstützung der Eltern vor Ort. Die Arbeiterkammer Wien bringt den saisonalen Anstieg der Betrugsfälle im August mit diesem erhöhten Bedarf an Wohnraum zu Ausbildungsbeginn in Verbindung.

Prüfmöglichkeiten vor Vertragsabschluss

Die Arbeiterkammer rät grundsätzlich zur Vorsicht bei der Wohnungssuche. Brunnhauser empfiehlt, die im Mietvertrag genannten Namen mit den Einträgen im Grundbuch abzugleichen. Stimmen die Angaben nicht überein, sollte dies als Warnsignal gewertet werden. Zusätzlich können Anzeigenfotos mit visuellen Suchmaschinen wie Google Lens überprüft werden, um festzustellen, ob dieselben Bilder bereits anderweitig veröffentlicht wurden, etwa auf Vermietungsplattformen. Eine namhafte Hausverwaltung wertet die Arbeiterkammer als positives Zeichen für die Seriosität eines Angebots.

Beratungsangebot der Arbeiterkammer

Für Fragen rund um Mietverträge und Wohnrecht bietet die AK Wien eine Wohnrechtshotline an.

Grundbuch als zentrales Nachweisregister

Grundsätzlich dokumentiert das Grundbuch in Österreich Eigentumsverhältnisse an Immobilien öffentlich und ist für jedermann einsehbar. Ein Abgleich der dort eingetragenen Eigentümerinnen und Eigentümer mit den Namen im vorgelegten Mietvertrag gilt als eine der zuverlässigsten Methoden, um die Identität eines vermeintlichen Vermieters zu überprüfen. Weichen die Namen voneinander ab, kann dies ein Hinweis auf ein betrügerisches Angebot sein, muss es aber nicht zwingend sein, etwa wenn eine Hausverwaltung im Auftrag der Eigentümer handelt.

Bei der Vermietung über Plattformen wie Airbnb werden häufig detaillierte Innenaufnahmen von Wohnungen veröffentlicht, die sich technisch leicht kopieren und in andere Anzeigen einbetten lassen. Visuelle Suchmaschinen ermöglichen es, ein Bild hochzuladen und automatisiert nach identischen oder ähnlichen Aufnahmen im Internet zu suchen. Taucht ein Foto bereits unter einer anderen Adresse oder einem anderen Anbieter auf, kann dies ein Indiz für eine missbräuchliche Verwendung sein.

Auch die Vorauszahlung einer Kaution ohne vorherige Besichtigung und ohne unterschriebenen, überprüfbaren Mietvertrag gilt bei vergleichbaren Betrugsfällen häufig als kritischer Moment. Üblicherweise wird die Kaution erst bei oder kurz nach der tatsächlichen Schlüsselübergabe fällig. Verzögert sich diese wiederholt unter wechselnden Vorwänden, kann dies aus Sicht von Verbraucherschützern ein Warnsignal darstellen.