Aktionswoche warnt vor Brandgefahr durch falsch entsorgte Akkus und Batterien

In Österreich startet am 12. Oktober 2026 eine Aktionswoche, die auf die Gefahren durch falsch entsorgte Akkus und Batterien aufmerksam macht. Die Initiative läuft bis zum darauffolgenden Samstag, den 18. Oktober 2026, und informiert über die richtige Entsorgung von Batterien und Lithium-Akkus, wie sie etwa in kabellosen Kopfhörern, elektrischen Zahnbürsten, Powerbanks, Kinderspielzeug, blinkenden Kinderschuhen, elektronischen Grußkarten und E-Zigaretten verbaut sind.

Gefahr für Müllfahrzeuge und Entsorgungsanlagen

Falsch gelagerte oder falsch entsorgte Akkus und Batterien können Brände auslösen. Betroffen sein können dabei Mitarbeiter und Einsatzkräfte ebenso wie Fahrzeuge und Anlagen der Abfallwirtschaft. In Müllfahrzeugen und Entsorgungsanlagen sind Abfälle hohem mechanischem Druck ausgesetzt. Wird ein Lithium-Akku dabei beschädigt oder zerdrückt, kann es zum sogenannten thermischen Durchgehen kommen: Die Temperatur im Inneren des Akkus steigt dann unkontrolliert an, bis er sich entzündet. Ist der Akku von brennbaren Materialien wie Papier oder Kunststoff umgeben, kann sich aus einem solchen Zwischenfall rasch ein größerer Brand entwickeln.

Um dem vorzubeugen, informiert die Aktionswoche über die korrekten Entsorgungswege. Batterien können grundsätzlich dort zurückgegeben werden, wo sie gekauft wurden. In Wien stehen zusätzlich die Mistplätze und Problemstoffsammelstellen zur Verfügung, bei denen Batterien und Akkus kostenlos abgegeben werden können. Auch die mobile Problemstoffsammlung sowie Sammelstellen auf Wiener Märkten nehmen Batterien und Akkus entgegen. Geräte mit eingebauten Akkus sollen komplett zu den Sammelstellen gebracht werden, ein Ausbau der Akkus ist dabei nicht erforderlich.

Begleitet wird die Aktionswoche von einem österreichweiten Gewinnspiel, bei dem Einkaufsgutscheine zu gewinnen sind. Die Aktionswoche ist Teil der österreichweiten Informationskampagne „Her mit Leer“, die von der Elektroaltgeräte Koordinierungsstelle gemeinsam mit Partnern, Kommunen und der Entsorgungswirtschaft umgesetzt wird.

Lithium-Akkus als Risikofaktor in der Müllentsorgung

Lithium-Ionen-Akkus stecken mittlerweile in einer Vielzahl alltäglicher Produkte und gelangen dadurch zunehmend auch in den Restmüll, obwohl sie dort nicht hingehören. Anders als viele andere Abfälle reagieren sie empfindlich auf mechanische Beschädigung. Wird die innere Trennschicht zwischen den Elektroden verletzt, kann es zu einem Kurzschluss kommen, der die beschriebene Kettenreaktion des thermischen Durchgehens auslöst. Genau dieser Mechanismus macht Akkus und Batterien in Müllfahrzeugen, auf Förderbändern und in Sortieranlagen zu einem wiederkehrenden Risiko für die Entsorgungswirtschaft.

Grundsätzlich gilt deshalb, dass Batterien und Akkus getrennt vom Hausmüll gesammelt werden sollten. Sammelsysteme wie Rücknahmestellen im Handel oder kommunale Problemstoffsammlungen sollen sicherstellen, dass die Geräte kontrolliert und ohne hohen mechanischen Druck gehandhabt werden, bevor sie fachgerecht recycelt werden. Beim Recycling lassen sich enthaltene Rohstoffe wie Kobalt, Nickel oder Lithium teilweise zurückgewinnen, was den Bedarf an Primärrohstoffen senken kann. Eine getrennte Sammlung dient damit nicht nur der Sicherheit, sondern auch der Ressourcenschonung.

Informationskampagnen zur richtigen Entsorgung von Elektrokleingeräten und Batterien finden sich in unterschiedlicher Form in vielen Ländern, da das Problem nicht auf einzelne Regionen beschränkt ist. Mit dem zunehmenden Einsatz kleiner, oft fest verbauter Akkus in Konsumgütern wächst auch die Notwendigkeit, Verbraucherinnen und Verbraucher wiederkehrend über die bestehenden Rückgabemöglichkeiten aufzuklären, da viele Geräte mit eingebauten Batterien auf den ersten Blick nicht als potenzielle Gefahrenquelle wahrgenommen werden.