Der Österreichische Alpenverein hat in einer Aussendung auf die Bedeutung der richtigen Reaktion von Begleitern bei Lawinenverschüttungen hingewiesen. Entscheidend sei dabei die Geschwindigkeit: Wird eine verschüttete Person innerhalb der ersten zehn Minuten geortet und ausgegraben, liegt die Überlebenschance bei etwa 80 Prozent. Funktioniert die unmittelbare Kameradenrettung nicht, sinkt sie auf rund 20 Prozent.

Appell des Alpenvereins zur Kameradenrettung

Jörg Randl, Leiter der Abteilung Bergsport des Österreichischen Alpenvereins, betonte die zentrale Rolle der Begleiter eines Verschütteten. Da organisierte Rettungskräfte in der Regel nicht innerhalb der entscheidenden ersten Minuten vor Ort sein können, hängt das Überleben maßgeblich davon ab, ob Tourenpartner selbst in der Lage sind, rasch zu orten, zu sondieren und auszugraben.

Der Alpenverein verwies zugleich auf eine Schwachstelle bei der Ausrüstung: In der vergangenen Wintersaison hatten 25 Prozent der Lawinenopfer keine entsprechende Notfallausrüstung bei sich. Zur Standardausrüstung zählen laut Alpenverein ein funktionsfähiges Drei-Antennen-LVS-Gerät, eine Sonde, eine stabile Lawinenschaufel aus Aluminium, ein Mobiltelefon, ein Erste-Hilfe-Set, eine Rettungsdecke sowie ein Biwaksack. Zusätzlich empfohlen werden ein Lawinen-Airbag und ein Skihelm.

Lawinenbilanz des vergangenen Winters

Nach Zahlen des European Avalanche Warning Service (EAWS) starben im Winter 2025/26 europaweit 143 Menschen bei Lawinenunfällen. In Österreich waren es 33 Todesfälle. Damit lag Österreich im Europavergleich der Lawinentoten hinter Italien auf dem zweiten Platz.

Vortragsreihe zur Auffrischung des Lawinenwissens

Um das Wissen über Lawinengefahr und Notfallverhalten aufzufrischen, empfiehlt der Alpenverein die Vortragsreihe Winter Update. Die erste Veranstaltung findet am 20. November um 19.00 Uhr in Innsbruck im Messe Forum 2 statt. Der Alpenverein weist darauf hin, dass das Winter Update keinen Lawinenkurs ersetzt.

Bedeutung der ersten Minuten nach einer Verschüttung

Bei Lawinenunglücken gilt die unmittelbare Rettung durch unverschüttete Begleiter grundsätzlich als entscheidender Faktor für das Überleben. Die körperliche Belastung durch Kälte, Druck und eingeschränkte Atemmöglichkeiten unter dem Schnee nimmt mit jeder vergehenden Minute zu, während die Zeit, die organisierte Rettungsorganisationen bis zum Eintreffen am Unfallort benötigen, in alpinem Gelände naturgemäß länger ausfällt. Aus diesem Grund setzen Ausbildungen im Bereich Lawinenkunde traditionell auf das Einüben der Rettungskette aus Ortung mittels LVS-Gerät, gezielter Sondierung der wahrscheinlichen Verschüttungsstelle und zügigem, aber kontrolliertem Ausschaufeln.

Üblicherweise wird empfohlen, die eigene Notfallausrüstung regelmäßig zu überprüfen und deren Anwendung praktisch zu trainieren, da ein Gerät allein ohne eingeübte Handhabung im Ernstfall nur begrenzt nützt. Alpine Vereine und Bergrettungsorganisationen bieten dafür in der Regel saisonale Übungen und Kurse an, in denen Suchstreifen, Sondiertechniken und das richtige Vorgehen beim Ausgraben einer verschütteten Person praxisnah vermittelt werden. Ergänzend spielt die Einschätzung der Lawinengefahr anhand von Lawinenlageberichten, Geländeform und aktuellen Schneeverhältnissen eine zentrale Rolle, um gefährliche Situationen nach Möglichkeit von vornherein zu vermeiden.