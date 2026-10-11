Alpenverein Vorarlberg baut inklusive Angebote aus und macht erste Hütten zugänglich

Der Alpenverein Vorarlberg will Angebote für Menschen mit und ohne Behinderung künftig stärker ausbauen. Ein neuer Leitfaden soll Übungsleiterinnen und Übungsleitern dabei helfen, inklusive Touren und Aktivitäten zu planen. Zudem wurden zwei Hütten für Tagesgäste besser zugänglich gemacht.

Leitfaden für den inklusiven Vereinsalltag

Der Alpenverein Vorarlberg hat zunächst zusammengetragen, welche inklusiven Angebote bereits bestehen und welche weiteren Aktivitäten nötig wären. Aus dieser Bestandsaufnahme ist ein Leitfaden entstanden. Er soll Fragen beantworten, die bei der Planung einer gemeinsamen Tour für Menschen mit und ohne Behinderung auftreten, und Ehrenamtlichen den Einstieg in dieses Thema erleichtern.

In der Sektion Montafon gibt es unter dem Motto „Ein Verein für alle“ bereits gemeinsam mit Special Olympics organisierte Wanderungen, Kletterangebote und Hüttenbesuche. Solche regelmäßigen Angebote sollen künftig auch in weiteren Vorarlberger Bezirken entstehen.

Bei diesen Aktivitäten testen Menschen mit und ohne Behinderung gemeinsam, welche Wege sich mit einem Rollstuhl oder Handbike befahren lassen. Walter Eberli ist dabei im Rollstuhl oder mit dem Handbike mit einer Gruppe in den Bergen unterwegs. Dabei zeigt sich auch, wo bauliche Hindernisse bestehen: Gatter oder Drehkreuze auf Alp- und Wanderwegen sind für Rollstuhlnutzer kaum zu überwinden.

Zwei Hütten mit neuen Zugängen für Tagesgäste

Bei der Lustenauer Hütte und der Heinrich-Hueter-Hütte hat der Alpenverein heuer Maßnahmen für Gäste mit Mobilitätseinschränkungen umgesetzt, darunter barrierefreie Toiletten. Dadurch können die beiden Hütten leichter als Ziele für Tagesausflüge genutzt werden. Eine barrierefreie Übernachtung ist in der Heinrich-Hueter-Hütte jedoch nicht möglich. Insgesamt sind die Hütten nicht vollständig barrierefrei.

Alpenvereinsobmann Adalbert Burtscher nennt die Totalphütte als mögliche nächste Hütte für weitere Maßnahmen. Er sieht in der Lünerseebahn und der vorhandenen Materialseilbahn eine Möglichkeit, künftig auch Gäste mit Rollstuhl zur Totalphütte zu bringen. Ein konkreter Umbau ist damit derzeit nicht verbunden, es handelt sich bislang um eine Überlegung.

Inklusion als langjähriges Thema im Alpenverein

Österreichweit beschäftigt sich der Alpenverein bereits seit mehr als 25 Jahren mit Inklusion. Grundsätzlich stellt der alpine Raum für barrierefreie Angebote besondere Anforderungen: Wege verlaufen oft über unebenes Gelände, Hütten liegen abgelegen und sind baulich historisch gewachsen, was nachträgliche Anpassungen erschwert. Hinzu kommen Fragen der Erreichbarkeit, etwa durch Seilbahnen oder andere Transportmöglichkeiten, die in vielen Fällen ohnehin schon für die Versorgung der Hütten genutzt werden.

Bei vergleichbaren Projekten in alpinen Vereinen zeigt sich häufig, dass Verbesserungen schrittweise erfolgen und zunächst bei einzelnen, gut erreichbaren Hütten ansetzen, bevor weitere Standorte folgen. Sanitäranlagen und ebene Zugangswege gelten dabei meist als erste sinnvolle Maßnahmen, da sie bereits Tagesausflüge erleichtern, auch wenn eine vollständige Barrierefreiheit – etwa für Übernachtungen – oft einen deutlich größeren baulichen Aufwand bedeutet. Die Einbindung von Betroffenen in die Planung, wie sie bei gemeinsamen Testfahrten mit Rollstuhl oder Handbike sichtbar wird, dient in solchen Vorhaben dazu, praktische Hindernisse direkt vor Ort zu erkennen, die bei einer rein theoretischen Planung oft unberücksichtigt blieben.