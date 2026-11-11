Arbeiterkammer: Nur 54 von 100 Punkten für Gesundheitsversorgung in Oberösterreich

Die Arbeiterkammer Oberösterreich (AK OÖ) hat gemeinsam mit dem Institut für empirische Sozialforschung (IFES) ein „Versorgungs-Thermometer“ zur Zufriedenheit mit der Gesundheitsversorgung vorgestellt. Für die Erhebung wurden 2.500 AK-Mitglieder befragt. Der daraus gebildete Gesamtindex erreichte 54 von 100 möglichen Punkten.

Lange Wartezeiten als größter Kritikpunkt

Der Index fasst mehrere Bereiche der Gesundheitsversorgung zu einem gemeinsamen Wert zwischen null und 100 Punkten zusammen. Am schlechtesten schnitt dabei der Bereich Termine und Wartezeiten mit 49 Punkten ab. Laut der Umfrage gaben vier von zehn Befragten an, bereits keinen Termin bei einer Allgemeinmedizinerin oder einem Allgemeinmediziner bekommen zu haben, weil keine neuen Patientinnen und Patienten aufgenommen wurden. 38 Prozent der Befragten gaben zudem an, wenig oder gar kein Vertrauen zu haben, im Ernstfall gut versorgt zu werden.

AK-Präsident Andreas Stangl bezeichnete die aktuelle Situation als „nicht länger zu akzeptieren“. Die Arbeiterkammer leitet aus den Ergebnissen mehrere Forderungen ab: zusätzliche Kassenarztstellen, einen rascheren Ausbau von Primärversorgungszentren sowie kürzere Wartezeiten im öffentlichen Gesundheitssystem. Darüber hinaus spricht sich die AK dafür aus, dass Versicherte den vollen Kassentarif ersetzt bekommen sollen, wenn sie mangels verfügbarer Kassenangebote zu Wahlärztinnen oder Wahlärzten ausweichen müssen. Zusätzlich fordert die Arbeiterkammer bessere Arbeitsbedingungen im Gesundheits- und Pflegebereich.

Widerspruch vom Dachverband der Sozialversicherungsträger

Peter McDonald, Vorsitzender des Dachverbands der Sozialversicherungsträger (DVSV), widersprach der Darstellung der Arbeiterkammer. Er sprach von einem „plumpen Schlechtreden des Gesundheitssystems“. Laut Dachverband sind österreichweit 97,6 Prozent der Planstellen in der Allgemeinmedizin besetzt. In Oberösterreich seien zudem bis zum Jahr 2030 zusätzliche Kassenstellen sowie Investitionen von mehr als 100 Millionen Euro vorgesehen.

Organisation der kassenärztlichen Versorgung

Grundsätzlich wird die Zahl der verfügbaren Kassenarztstellen in Österreich zwischen den Sozialversicherungsträgern und den jeweiligen Ärztekammern der Bundesländer ausgehandelt. Dabei spielen regionale Bedarfsplanungen eine Rolle, die unter anderem die Bevölkerungsdichte, die Altersstruktur und bestehende Versorgungsangebote berücksichtigen. Primärversorgungszentren gelten in diesem System als ein Modell, das mehrere Gesundheitsberufe wie Allgemeinmedizin, Pflege und weitere Fachkräfte an einem Standort bündelt, um eine breitere Versorgung mit erweiterten Öffnungszeiten anzubieten.

Die Besetzung offener Kassenstellen hängt in der Praxis häufig auch davon ab, wie attraktiv die Arbeitsbedingungen in einer Region eingeschätzt werden. Lange Arbeitszeiten, administrativer Aufwand und die Vereinbarkeit mit dem Privatleben werden in der gesundheitspolitischen Debatte regelmäßig als Faktoren genannt, die die Bereitschaft von Medizinerinnen und Medizinern beeinflussen, eine Kassenstelle zu übernehmen. Für Patientinnen und Patienten wiederum bedeutet ein knappes Angebot an Kassenärzten häufig längere Wartezeiten auf Termine oder den Umweg über Wahlärztinnen und Wahlärzte, deren Kosten nur anteilig von der Sozialversicherung übernommen werden, sofern kein Vollkassenvertrag besteht.

Die Diskussion über den Ausbau von Kassenstellen und Primärversorgungszentren wird in den Bundesländern unterschiedlich geführt, da sich die Rahmenbedingungen je nach regionaler Infrastruktur und Bevölkerungsentwicklung unterscheiden. Investitionspläne, wie sie für Oberösterreich bis 2030 genannt wurden, sind in diesem Zusammenhang Teil langfristiger Planungen, mit denen Versorgungsengpässe in einzelnen Regionen verringert werden sollen.