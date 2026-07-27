Bergrettung warnt: Apps führten Wanderer mehrfach in die Irre

Bergrettung warnt vor fehlerhaften Routenangaben in Apps

Die Bergrettung in Oberösterreich rät Bergsteigerinnen und Bergsteigern zu mehr Vorsicht bei der Nutzung von Navigations-Apps zur Tourenplanung. Hintergrund sind mehrere Einsätze der vergangenen Woche, bei denen sich Personen auf Wanderungen verirrt hatten.

In drei Fällen mussten Einsatzkräfte ausrücken, nachdem sich Bergsteigerinnen und Bergsteiger bei der Routenwahl auf Apps verlassen hatten und dadurch auf Irrwege geraten waren.

Appell zur genauen Tourenplanung

Hartmuth Hofstätter, Ortsstellenleiter der Bergrettung Ebensee, appelliert an Bergsteigerinnen und Bergsteiger, ihre Route vor dem Aufbruch genau zu planen. Empfohlen werden dafür Wanderkarten des Alpenvereins oder mobile Outdoor-Karten. Bei Apps ohne kostenpflichtiges Abonnement liege häufig OpenStreetMap-Kartenmaterial zugrunde.

Einsatzzahlen im Überblick

Die Bergrettung Oberösterreich verzeichnete im ersten Halbjahr 2026 rund 250 Einsätze, wobei die Zahlen im Vergleich zum Vorjahreszeitraum leicht zurückgingen. Im Juli 2026 wurden bislang 59 Einsätze registriert – im vergleichbaren Zeitraum des Vorjahres waren es etwa halb so viele.