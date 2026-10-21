Brennholz in Oberösterreich um fünf Euro teurer – Preisunterschiede bis zu 77 Euro pro Raummeter

Brennholz ist in Oberösterreich teurer geworden. Eine aktuelle Erhebung der Arbeiterkammer Oberösterreich zeigt, dass ein Raummeter Buchenholz im Schnitt 153 Euro kostet. Das sind rund fünf Euro mehr als noch im Frühling. Für die Erhebung wurden insgesamt 51 Holzanbieter im ganzen Bundesland untersucht.

Preisspanne reicht von 110 bis 187 Euro

Die Arbeiterkammer OÖ hat bei ihrer Erhebung deutliche Preisunterschiede zwischen den einzelnen Anbietern festgestellt. Das günstigste Angebot liegt bei 110 Euro für einen Raummeter trockenes, geschlichtetes Buchenholz mit einer Scheitlänge von 33 Zentimetern. Am teuersten Ende der Skala verlangt ein Anbieter 187 Euro für dieselbe Menge und Qualität. Zwischen dem billigsten und dem teuersten Angebot liegen damit 77 Euro pro Raummeter.

Die Arbeiterkammer OÖ rät Verbraucherinnen und Verbrauchern, beim Kauf genau nachzufragen, wie viel Holz tatsächlich in der gelieferten Kiste enthalten ist. Hintergrund ist, dass bei geschlichtetem Stückholz mit 33 Zentimetern Länge meist zwischen 0,85 und 0,9 Raummeter tatsächlich geliefert werden. Die Arbeiterkammer OÖ weist zudem darauf hin, dass sich beim Kauf mehrerer Raummeter oft ein Mengenrabatt aushandeln lässt.

Unterschied zwischen Raummeter und Schüttraummeter

Bei Brennholz wird grundsätzlich zwischen zwei gängigen Maßeinheiten unterschieden, die beim Preisvergleich leicht zu Verwirrung führen können. Ein Raummeter bezeichnet ordentlich geschlichtetes Holz, bei dem die Scheite eng aneinanderliegen. Ein Schüttraummeter hingegen ist lose aufgeschüttetes Holz, bei dem deutlich mehr Luft zwischen den einzelnen Stücken bleibt. Dadurch enthält ein Schüttraummeter spürbar weniger tatsächliches Holzvolumen als ein Raummeter, auch wenn die Bezeichnung auf den ersten Blick ähnlich klingt. Wer Angebote verschiedener Anbieter vergleicht, sollte daher genau darauf achten, auf welche Maßeinheit sich der jeweilige Preis bezieht.

Auch der Feuchtigkeitsgehalt des Holzes spielt für den Preis eine Rolle. Feuchtes Holz kostet grundsätzlich weniger als bereits getrocknetes Holz, muss nach dem Kauf aber noch gelagert werden, bevor es zum Heizen verwendet werden kann. Trockenes, lagerfertiges Holz ist entsprechend teurer, da der Trocknungsprozess bereits vom Anbieter übernommen wurde und das Holz direkt verfeuert werden kann.

Worauf Käuferinnen und Käufer achten können

Angesichts der großen Preisspanne zwischen den Anbietern kann sich ein Vergleich mehrerer Angebote lohnen, bevor eine größere Menge Brennholz bestellt wird. Neben dem reinen Preis pro Raummeter spielen dabei auch die tatsächlich gelieferte Menge, der Trocknungsgrad des Holzes sowie mögliche Rabatte bei größeren Bestellmengen eine Rolle für die tatsächlichen Gesamtkosten.