Bund fördert Zeitgeschichtemuseum Ebensee nach Streichung wieder mit 12.000 Euro

Bund gewährt Zeitgeschichtemuseum Ebensee erneut Förderung

Das Zeitgeschichtemuseum Ebensee im Bezirk Gmunden erhält in diesem Jahr eine Bundesförderung in Höhe von 12.000 Euro. Die Mittel stammen aus dem Bildungsministerium und sind für die pädagogische Arbeit mit Schulklassen vorgesehen.

Die Förderung war zunächst gestrichen worden. Das Bildungsministerium bestätigte dies gegenüber dem ORF Oberösterreich. In den sozialen Medien hatte die Streichung Proteste ausgelöst.

Förderung wieder aufgenommen und erhöht

Das Bildungsministerium hat die Förderung inzwischen wieder aufgenommen und die Summe erhöht. Bildungsminister Christoph Wiederkehr (NEOS) bestätigte die Entscheidung auf Anfrage von Radio Oberösterreich.

Das Zeitgeschichtemuseum Ebensee dient zugleich als KZ-Gedenkstätte und verzeichnet jährlich bis zu 11.000 Besucherinnen und Besucher. Eine Sprecherin des Museums erklärte, dass ohne die Förderung eine langfristige Planung gefährdet gewesen wäre.