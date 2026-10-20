Caritas Kärnten meldet 32 Prozent mehr Hilfesuchende – viele davon trotz Job armutsgefährdet

Die Sozialberatung der Caritas Kärnten verzeichnet heuer einen deutlichen Anstieg an Hilfesuchenden. Im Vergleich zum Vorjahr stiegen die Beratungskontakte um 32 Prozent, wie die Caritas mitteilt. Insgesamt kam es heuer bereits zu an die 20.000 Beratungskontakten. Von den Betroffenen haben 27 Prozent ein Einkommen aus Erwerbsarbeit, sind also trotz Job auf Unterstützung angewiesen.

Tausende Betroffene, darunter viele Kinder

Nach Angaben der Caritas sind von nahezu 6.000 Personen über 1.900 Kinder betroffen. Caritasdirektor Ernst Sandriesser ordnet die Entwicklung ein. Den Betroffenen bleiben nach Abzug von Miete, Energie- und Betriebskosten im Durchschnitt 17 Euro pro Tag für sämtliche weitere Ausgaben.

Eine der Betroffenen ist Petra. Die 32-Jährige ist alleinerziehende Mutter und berufstätig. Trotz eines eigenen Einkommens gehört sie zu jenem Anteil an Hilfesuchenden, die ihren Lebensunterhalt mit Erwerbsarbeit allein nicht ausreichend decken können.

Sammelaktionen in Klagenfurt und St. Veit

Um auf die Lage zu reagieren, ruft die Caritas zu Spenden auf. Am Donnerstag sammelt sie in Klagenfurt im Rahmen der Aktion „Kilo gegen Armut“ haltbare Lebensmittel und weitere Sachspenden. Eine weitere Sammlung unter demselben Namen findet am 4. November in St. Veit statt.

Wohnen als zentrale Kostenfrage für Haushalte mit geringem Einkommen

Grundsätzlich zählen Wohnkosten zu den größten fixen Ausgabenposten privater Haushalte. Miete, Energie- und Betriebskosten lassen sich kaum kurzfristig reduzieren, selbst wenn das verfügbare Einkommen sinkt oder die Lebenshaltungskosten steigen. Bei Haushalten mit niedrigem Einkommen nimmt der Anteil dieser Fixkosten am Gesamtbudget typischerweise deutlich zu, wodurch für Ernährung, Kleidung, Mobilität oder unerwartete Ausgaben verhältnismäßig wenig Spielraum bleibt.

Auch Erwerbstätigkeit schützt nicht automatisch vor finanzieller Belastung. Bei niedrigen Löhnen, Teilzeitbeschäftigung oder alleiniger Verantwortung für die Kinderbetreuung kann das Einkommen trotz regelmäßiger Arbeit nicht ausreichen, um sämtliche laufenden Kosten zu decken. In solchen Konstellationen übernehmen soziale Beratungsstellen häufig eine Vermittlerrolle, etwa bei der Klärung von Unterstützungsleistungen, bei Budgetfragen oder bei der Suche nach kurzfristiger materieller Hilfe.

Sachspendenaktionen wie „Kilo gegen Armut“ sind in diesem Zusammenhang ein ergänzendes Instrument der praktischen Unterstützung. Haltbare Lebensmittel und andere Sachspenden sollen jenen Haushalten direkt zugutekommen, die nach Abzug der fixen Kosten nur über einen geringen finanziellen Spielraum verfügen.