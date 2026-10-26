Caritas Wien startet Winternothilfe mit Kältetelefon und 70 zusätzlichen Schlafplätzen

Die Caritas Wien startet mit dem Näherrücken der kalten Jahreszeit in ihren Wintermodus. Caritasdirektor Klaus Schwertner kündigte am Montag den Beginn der Winternothilfe an. Ab kommendem Mittwoch, dem 28. Oktober, werden die Leitungen des Caritas-Kältetelefons in Wien freigeschalten. Zusätzlich stellt die Hilfsorganisation mehr Schlafplätze in Notquartieren bereit und verstärkt ihr Streetwork-Angebot.

Mehr Plätze und verstärkte Teams für den Winter

Im vergangenen Winter wurde die Telefonnummer des Kältetelefons nach Angaben der Caritas mehr als 15.500 Mal gewählt. In diesem Zeitraum konnten 490 akut obdachlose Menschen in ein Notquartier vermittelt werden. Gemeinsam mit dem Fonds Soziales Wien (FSW) wurden an zwei Standorten der Caritas 70 zusätzliche Plätze geschaffen.

Über das ganze Jahr hinweg unterstützt die Caritas obdach- und wohnungslose Menschen in Wien mit insgesamt 1.890 Beherbergungsplätzen. Diese verteilen sich auf Notschlafstellen, Wohnhäuser und mobil betreute Wohnungen. Ergänzt wird dieses Angebot durch Beratung und Verpflegungsangebote.

Das Caritas-Kältetelefon ist in Wien rund um die Uhr an sieben Tagen in der Woche unter der Nummer 01/480 4553 erreichbar. Über diese Nummer können Aufenthaltsorte obdachloser Menschen gemeldet werden. Den Meldungen gehen die Streetwork-Teams der Caritas möglichst zeitnah nach. Sie informieren über bestehende Hilfsangebote, versorgen Betroffene mit Schlafsäcken, warmer Kleidung, Hygieneartikeln und heißen Getränken und vermitteln bei Bedarf warme Schlafplätze in Notquartieren.

Susanne Peter ist Projektleiterin des Kältetelefons und selbst auch als Streetworkerin tätig. Die Caritas bittet die Bevölkerung zudem um Unterstützung durch Spenden. Klaus Schwertner dankte in diesem Zusammenhang der Stadt.

Organisierte Hilfe in der kalten Jahreszeit

Winternothilfe für obdachlose Menschen ist in österreichischen Städten grundsätzlich auf ein Zusammenspiel mehrerer Akteure angewiesen. Neben sozialen Organisationen wie der Caritas sind üblicherweise auch öffentliche Stellen wie Fonds Soziales Wien eingebunden, die Kapazitäten in Notquartieren mitfinanzieren oder zur Verfügung stellen. Kältetelefone gelten dabei als zentrales Bindeglied zwischen der Bevölkerung und den mobilen Hilfsteams: Wer einen hilfebedürftigen Menschen im Freien bemerkt, kann dies melden, ohne selbst unmittelbar eingreifen zu müssen.

Streetwork-Teams übernehmen in solchen Strukturen die direkte Ansprache vor Ort. Sie sind darauf geschult, Vertrauen aufzubauen, da viele obdachlose Menschen Angebote nicht sofort annehmen oder Notquartiere aus unterschiedlichen Gründen meiden. Die Grundversorgung mit Schlafsäcken, warmer Kleidung und Getränken dient dabei oft als erster Kontaktpunkt, bevor weiterführende Hilfsangebote wie eine Vermittlung in ein Quartier oder eine Beratung greifen.

Notquartiere und Notschlafstellen unterscheiden sich in ihrer Struktur von dauerhaften Wohnangeboten. Sie sind in der kalten Jahreszeit meist niederschwellig zugänglich und sollen vor allem akute gesundheitliche Risiken durch Kälte abwenden. Mobil betreute Wohnungen und Wohnhäuser, wie sie auch die Caritas betreibt, richten sich hingegen an Menschen, die über einen längeren Zeitraum Unterstützung benötigen. Diese Angebote bestehen üblicherweise unabhängig von der Jahreszeit und werden in den Wintermonaten durch zusätzliche, temporäre Kapazitäten ergänzt.

Finanzierung und Spenden spielen für solche Hilfsangebote traditionell eine wichtige Rolle, da saisonale Zusatzangebote wie erweiterte Streetwork-Teams oder zusätzliche Schlafplätze über die laufende Grundfinanzierung hinaus zusätzliche Mittel erfordern. Aufrufe an die Bevölkerung, etwa durch Geld- oder Sachspenden beizutragen, sind in diesem Zusammenhang ein wiederkehrender Bestandteil der Winterarbeit sozialer Organisationen.