Denkmalschutz bringt Gemeinden in Oberösterreich an finanzielle Grenzen

Sanierung denkmalgeschützter Gebäude stellt oberösterreichische Gemeinden vor finanzielle Herausforderungen

Öffentliche Gebäude unter Denkmalschutz, darunter Schulen, bringen Gemeinden in Oberösterreich angesichts angespannter Haushaltslagen zunehmend in finanzielle Bedrängnis. Beispiele aus Eferding und Steyr verdeutlichen die Situation.

In Eferding steht die denkmalgeschützte Volksschule Nord vor einer notwendigen Sanierung. Die Garderoben im Keller des Gebäudes sind in einem schlechten Zustand, zudem ist der Weg zu den Klassenzimmern nicht barrierefrei.

Architekt beschreibt Umfang möglicher Generalsanierung

Der Architekt Herwig Gruber beschäftigt sich im Auftrag der Stadt Eferding mit dem Gebäude. Ihm zufolge würde bei einer Generalsanierung das Gebäude innerhalb der denkmalgeschützten Hülle vom Keller bis zum Dach komplett neu gebaut.

Eferdings Bürgermeister Christian Penn (SPÖ) verweist darauf, dass Bürgermeister unabhängig von ihrer politischen Zugehörigkeit mit ähnlichen Herausforderungen konfrontiert sind.

Steyr mit hoher Dichte an Denkmälern

In Steyr gibt es mehr als 700 Denkmäler – die höchste Dichte in ganz Oberösterreich. Große Teile der Innenstadt stehen unter Denkmalschutz. Bürgermeister Markus Vogl (SPÖ) weist darauf hin, dass Sanierungskosten nicht nur die Stadt, sondern auch zahlreiche private Eigentümer betreffen.

Rolle des Bundesdenkmalamts

Für Denkmäler in Österreich ist das Bundesdenkmalamt zuständig. Es unterstützt bei der Erhaltung und kann Förderungen vergeben. Landeskonservator Daniel Resch, Vertreter des Bundesdenkmalamts in Oberösterreich, nennt eine Zahl von rund 6.000 denkmalgeschützten Gebäuden oder Denkmälern im Bundesland.

Auch jüngere Bauwerke können unter Denkmalschutz gestellt werden: Der 1979 errichtete Sparkassenturm im Linzer Stadtteil Urfahr wurde unter Denkmalschutz gestellt. Resch betont, dass Denkmalschutz aus seiner Sicht kein Massenphänomen werden wird.