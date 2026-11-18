In Graz haben sich rund 400 Fachleute aus Medizin, Pflege, Wissenschaft, Gesundheitsmanagement und Technologie zu einem zweitägigen Kongress getroffen, bei dem der Einsatz digitaler Technologien im Krankenhausalltag im Mittelpunkt stand. Die Veranstaltung mit dem Titel „Bits&Bytes“ wurde von der Med Uni Graz gemeinsam mit dem Uniklinikum Graz organisiert und von Martin Puntigam moderiert.

Digitale Begleitung durch die Behandlung

Ein zentrales Thema des Kongresses war die sogenannte „Digital Patient Journey“, also die digital unterstützte Begleitung von Patientinnen und Patienten durch ihre Behandlung. In diesem Zusammenhang wurde das Projekt OnkoMobil vorgestellt. Es handelt sich dabei um ein digital unterstütztes Versorgungskonzept für die Nachsorge von Krebspatientinnen und -patienten, das die Betreuung am Universitären Krebszentrum Graz mit jener im niedergelassenen Bereich verbindet.

Darüber hinaus wurden zwei weitere digitale Anwendungen präsentiert: CoPilot-Gesundheit, ein digitaler Assistent, der die Gesundheitskompetenz von Patientinnen und Patienten stärken soll, sowie ProHerz, eine digitale Anwendung für das Management von Herzinsuffizienz.

Gespräche über digitale Seele und digitales Gehirn

Ein eigener Programmpunkt des Kongresses war der sogenannte Kamin-Nachmittag, der unter dem Motto „Die digitale Seele“ und „Das digitale Gehirn“ stand. Zu den Vortragenden und Gesprächsteilnehmern zählten Harald Leitenmüller, Chief Technology Officer von Microsoft Österreich, Christian Enzinger, Vorstand der Universitätsklinik für Neurologie am Uniklinikum Graz, sowie Gerald Sendlhofer, Leiter des Qualitäts- und Risikomanagements am Uniklinikum Graz.

Künstliche Intelligenz als Werkzeug im klinischen Alltag

Der Kongress rückte damit ein Thema in den Fokus, das Krankenhäuser und Universitätskliniken zunehmend beschäftigt: den Einsatz künstlicher Intelligenz im klinischen Betrieb. Grundsätzlich wird in der Gesundheitsversorgung seit einigen Jahren an Systemen gearbeitet, die medizinisches Personal bei administrativen und organisatorischen Aufgaben entlasten sollen. Dazu zählen etwa Anwendungen, die Dokumentationsprozesse unterstützen oder Patientinnen und Patienten durch komplexe Behandlungsabläufe begleiten.

In Fachkreisen wird diskutiert, dass künstliche Intelligenz etwa bei der Erstellung von Arztbriefen unterstützend eingesetzt werden könnte oder dass Notfalldokumentationen künftig stärker automatisiert und zeitnäher erstellt werden könnten. Digitale Assistenzsysteme, die Patientinnen und Patienten über den gesamten Behandlungsverlauf hinweg begleiten, gelten in der Fachdiskussion als realistische Entwicklungsperspektive. Wie weit solche Anwendungen an einzelnen Standorten bereits in der Praxis verankert sind, hängt jeweils von den konkreten organisatorischen und technischen Rahmenbedingungen ab.

Technische und organisatorische Voraussetzungen

Der Aufbau digitaler Versorgungskonzepte wie im Fall von OnkoMobil setzt üblicherweise eine enge Abstimmung zwischen unterschiedlichen Versorgungsebenen voraus. Universitätskliniken, niedergelassene Ärztinnen und Ärzte sowie Pflegeeinrichtungen müssen dabei auf gemeinsame Datenstrukturen und Kommunikationswege zurückgreifen können, damit Informationen zuverlässig und nachvollziehbar weitergegeben werden. Für Anwendungen im Bereich des Qualitäts- und Risikomanagements, wie es am Uniklinikum Graz verankert ist, spielt zudem die Nachvollziehbarkeit von Entscheidungsprozessen eine wichtige Rolle, da digitale Systeme in sensiblen medizinischen Zusammenhängen hohen Anforderungen an Sicherheit und Datenschutz genügen müssen.

Kongresse wie „Bits&Bytes“ bieten in diesem Umfeld eine Plattform, auf der medizinisches Fachpersonal, Forschende und Vertreter aus der Technologiebranche gemeinsam über aktuelle Entwicklungen und mögliche künftige Anwendungen austauschen können. Die Verbindung unterschiedlicher Perspektiven – von der klinischen Praxis über die Forschung bis hin zur Technologieentwicklung – gilt dabei als wesentlicher Bestandteil, um neue digitale Versorgungskonzepte im Gesundheitswesen weiterzuentwickeln.