Drei Vorarlberger Einrichtungen erhalten erstmals österreichisches Gütesiegel für Kinderschutz

Drei Vorarlberger Einrichtungen gehören zu den ersten 21 Trägern, die in Österreich mit dem neuen Gütesiegel „Kinderschutzkonzepte“ ausgezeichnet wurden. Es handelt sich um das Abenteuer Sportcamp, die Jugendinfo aha und die Familienhilfe des Vorarlberger Familienverbands. Die Zertifizierungsurkunden wurden am Mittwoch im Bundeskanzleramt überreicht, Bundesministerin Claudia Bauer übergab die Urkunden persönlich an die ausgezeichneten Organisationen.

Drei Vorarlberger Organisationen unter ersten Trägern

Mit dem Abenteuer Sportcamp, der Jugendinfo aha und der Familienhilfe des Vorarlberger Familienverbands zählen gleich drei Einrichtungen aus Vorarlberg zu den bundesweit ersten 21 Trägern, die das Gütesiegel „Kinderschutzkonzepte“ erhalten haben. Die feierliche Übergabe der Zertifizierungsurkunden fand im Bundeskanzleramt statt. Bundesministerin Claudia Bauer überreichte die Auszeichnungen an die teilnehmenden Organisationen.

Das Gütesiegel wurde 2025 eingeführt und geht auf das Kinderschutzpaket der Bundesregierung aus dem Jahr 2023 zurück. Hintergrund dieses Pakets waren unter anderem Missbrauchsvorwürfe bei SOS-Kinderdorf, die die Diskussion um verbindliche Schutzstandards in Einrichtungen mit Kinder- und Jugendbetreuung befeuert hatten.

Verbindliche Regeln für Umgang und Beschwerdewege

Kernstück der zertifizierten Kinderschutzkonzepte sind klare Verhaltensregeln für Mitarbeitende. Die Konzepte legen zudem fest, an wen sich Kinder mit Beschwerden wenden können, und regeln den Ablauf, wenn ein Verdacht auf Gewalt entsteht. Ziel ist es, in den jeweiligen Einrichtungen feste Strukturen zu schaffen, die sowohl Prävention als auch einen klaren Handlungsrahmen im Ernstfall sicherstellen.

Um das Gütesiegel zu erhalten, durchlaufen die Einrichtungen ein zweistufiges Verfahren. Zunächst wird das schriftliche Kinderschutzkonzept geprüft, anschließend folgt ein Audit vor Ort, bei dem die tatsächliche Umsetzung der Schutzmaßnahmen in der Praxis überprüft wird. Vergeben wird das Siegel von einer eigens eingerichteten Qualitätssicherungsstelle, die vom Bundesverband österreichischer Kinderschutzzentren gemeinsam mit ECPAT Österreich geführt wird. Die Zertifizierung ist drei Jahre gültig, danach ist eine erneute Prüfung möglich.

Kinderschutzkonzepte als Standard in Einrichtungen

Grundsätzlich dienen schriftlich fixierte Kinderschutzkonzepte dazu, Verantwortlichkeiten innerhalb einer Organisation eindeutig zu klären. Sie legen üblicherweise fest, welche Verhaltensweisen gegenüber Kindern und Jugendlichen als Standard gelten, wie Mitarbeitende geschult werden und welche Meldewege im Verdachtsfall einzuhalten sind. In vielen Bereichen der Kinder- und Jugendarbeit, etwa in der Freizeitbetreuung, der Beratung oder der Familienhilfe, gehören solche Konzepte mittlerweile zu den zentralen Qualitätsmerkmalen einer Einrichtung.

Unabhängige Zertifizierungen wie das Gütesiegel „Kinderschutzkonzepte“ sollen dabei eine zusätzliche externe Kontrolle schaffen. Eine Prüfung durch eine außenstehende Stelle kann helfen, interne Abläufe sichtbar zu machen und zu überprüfen, ob festgelegte Regeln auch tatsächlich im Arbeitsalltag angewendet werden. Audits vor Ort sind dabei ein gängiges Instrument, um die Lücke zwischen einem Konzept auf dem Papier und der gelebten Praxis in einer Organisation zu schließen.

Die zeitliche Befristung einer Zertifizierung, wie sie auch beim österreichischen Gütesiegel mit drei Jahren vorgesehen ist, ist bei vergleichbaren Qualitätssiegeln verbreitet. Sie soll sicherstellen, dass Konzepte nicht nur einmalig erarbeitet, sondern regelmäßig überprüft und bei Bedarf an neue Erkenntnisse oder veränderte Rahmenbedingungen angepasst werden.