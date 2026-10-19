Eigenheim in Tirol: Zwei Drittel der Mittelschicht halten Traum für nicht finanzierbar

Der Wunsch nach den eigenen vier Wänden ist in Tirol ungebrochen groß, die Zweifel an seiner Umsetzbarkeit wachsen jedoch. Laut der am Montag präsentierten Tiroler Bankenstudie 2026 ist für 80 Prozent der Tirolerinnen und Tiroler der Besitz eines Eigenheims wichtig. Gleichzeitig halten zwei Drittel der Mittelschicht diesen Traum für kaum finanzierbar. Die Studie wurde vom Marktforschungsinstitut Ipsos Austria im Auftrag der Sparte Bank und Versicherung der Wirtschaftskammer Tirol durchgeführt.

Skepsis beim Immobilienerwerb in Tirol

68 Prozent der Befragten schätzen die Chancen, in Tirol Wohnungseigentum zu erwerben, als schlecht ein. Als größte Hürden nennen sie hohe Immobilienpreise, mangelndes Eigenkapital sowie hohe Zinsen und Kreditraten. Vor diesem Hintergrund wünschen sich die Befragten mehr Förderungen und steuerliche Begünstigungen, um den Weg ins Eigentum zu erleichtern.

Auch mit Blick auf die Altersvorsorge zeigt die Studie verhaltenen Optimismus. Nur 41 Prozent der Befragten sind zuversichtlich, dass die staatliche Pension ausreicht, um ihren Lebensstandard zu sichern. 51 Prozent sorgen sich um ihre finanzielle Situation im Alter. Neun von zehn Befragten halten private Vorsorge daher für notwendig.

Beim Sparverhalten zeigt sich ein differenziertes Bild: 42 Prozent der Befragten legen monatlich mehr als 100 Euro zurück, und die Zahl jener, die gar nicht sparen, ist gesunken. Als beliebte Anlageformen nennen die Befragten Gold, Immobilien und Online-Sparkonten. Für die eigentliche Vorsorge setzen sie jedoch weiterhin überwiegend auf traditionelle Produkte wie Sparbücher und Lebensversicherungen. Immerhin 69 Prozent erwarten, dass Wertpapiere künftig an Bedeutung gewinnen werden.

Bei finanziellen Entscheidungen vertraut die Mehrheit der Befragten ihrer Hausbank. Zugleich wünscht sich die Mehrheit mehr Finanzbildung bereits in der Schule. Die Erhebung beruht auf den Angaben von 300 befragten Tirolerinnen und Tirolern. Studienautor Alexander Zeh von Ipsos Austria bezeichnete die Studie als repräsentativ.

Eigenkapital und Zinsniveau als Dauerthema am Immobilienmarkt

Der Erwerb von Wohnungseigentum hängt grundsätzlich von mehreren Faktoren ab, die zusammenwirken müssen: dem verfügbaren Eigenkapital, der Höhe des Immobilienpreises am jeweiligen Standort sowie den Konditionen, zu denen Banken Kredite vergeben. Steigen die Zinsen, verteuert sich die monatliche Kreditrate, während gleichzeitig strengere Vorgaben für die Kreditvergabe die Anforderungen an das Eigenkapital erhöhen können. In Regionen mit begrenztem Baugrund und hoher Nachfrage, wie es für viele Tiroler Lagen typisch ist, wirkt sich dies zusätzlich auf das Preisniveau aus.

Auch bei der Altersvorsorge gilt allgemein das sogenannte Drei-Säulen-Modell als Orientierung: die staatliche Pension als erste Säule, betriebliche Vorsorgemodelle als zweite Säule und private Vorsorge als dritte Säule. Da die staatliche Pension in vielen Fällen allein nicht ausreicht, um den gewohnten Lebensstandard im Alter zu halten, wird privater Vorsorge grundsätzlich eine ergänzende Funktion zugeschrieben. Klassische Instrumente wie Sparbücher oder Lebensversicherungen gelten dabei als vergleichsweise risikoarm, bringen aber in Phasen niedriger Zinsen oft nur geringe Erträge. Wertpapiere wie Aktien oder Fonds bieten demgegenüber grundsätzlich höhere Ertragschancen, sind jedoch auch mit größeren Kursschwankungen verbunden.

Finanzbildung wird in diesem Zusammenhang häufig als Grundlage dafür gesehen, unterschiedliche Anlage- und Vorsorgeformen besser einschätzen und die jeweils passende Strategie wählen zu können. In der bildungspolitischen Debatte wird daher regelmäßig diskutiert, wirtschaftliche und finanzielle Grundkenntnisse bereits im Schulunterricht stärker zu verankern, etwa den Umgang mit Krediten, Sparformen oder Risikostreuung bei Investitionen.