Eine Million Frauen betroffen – Mediziner fordern bessere Versorgung in den Wechseljahren

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Rund eine Million Frauen in Österreich befinden sich derzeit in den Wechseljahren. Anlässlich des Weltmenopausetags am 18. Oktober weisen Mediziner und Initiativen darauf hin, dass Beschwerden oft bereits Ende 30 oder Anfang 40 beginnen können und fordern eine bessere gesundheitliche Versorgung betroffener Frauen.

Beschwerden werden oft unterschätzt

Der Gynäkologe Hans Concin betont, es sei ein Grundrecht der Frau, dass ihre Wechselbeschwerden ernst genommen werden. Ab etwa 35 oder 40 Jahren könne das Gelbkörperhormon deutlich abfallen, während die Östrogene stark schwanken. Auch ein Rückgang des Testosterons könne dabei eine Rolle spielen.

Die Auswirkungen auf das Berufsleben zeigt die österreichische Studie „MenoSupport Austria“ aus dem Jahr 2024, für die 1.720 berufstätige Frauen befragt wurden. Demnach war rund ein Viertel der Befragten, etwa 23 Prozent, wegen Wechseljahresbeschwerden bereits mindestens einmal im Krankenstand. Etwa jede fünfte Frau hat ihre Arbeitszeit aus diesem Grund reduziert. Gleichzeitig wünschen sich 69 Prozent der Befragten eine wechseljahresfreundliche Arbeitskultur, 72 Prozent fordern mehr Bewusstsein für das Thema bei Führungskräften.

Forderungen nach besserer medizinischer Betreuung

Die Plattform Wechselweise.net, gegründet von Veronika Pelikan, fordert eine umfassendere Ausbildung von Ärztinnen und Ärzten zum Thema Wechseljahre sowie einen anerkannten Qualifikationsnachweis für Fachleute mit entsprechendem Schwerpunkt. Zudem spricht sich die Plattform dafür aus, Hormonsprechstunden als Kassenleistung anzubieten.

Neben medizinischen Forderungen hat sich in den vergangenen Jahren auch der persönliche Austausch zwischen betroffenen Frauen zu einem wichtigen Anliegen entwickelt. Andrea Butterweck gründete vor rund dreieinhalb Jahren in Lustenau eine Austauschgruppe, aus der die Initiative Feuerfrauen hervorging. Mittlerweile organisiert die Initiative in fast allen österreichischen Bundesländern Austauschtreffen. In Vorarlberg wurden bei nahezu 100 Veranstaltungen rund 1.000 Frauen erreicht, österreichweit nach eigenen Angaben bereits an die 5.000 Frauen im persönlichen Austausch. Für ihr Engagement erhielt die Initiative Feuerfrauen beim vergangenen MenoDay den MenoAward.

Auch der ORF Vorarlberg widmet sich seit zweieinhalb Jahren dem Thema Wechseljahre. Im Podcast „heiter bis wechselhaft“, der mittlerweile fast 40 Folgen umfasst, befassen sich Moderatorin und Redakteurin Nicole Benvenuti mit verschiedenen Aspekten der Lebensphase.

Hormonelle Umstellung als langer Prozess

Die Wechseljahre, medizinisch als Klimakterium bezeichnet, beschreiben grundsätzlich einen mehrjährigen hormonellen Übergangsprozess, der dem endgültigen Ausbleiben der Monatsblutung vorausgeht und sich auch danach noch fortsetzen kann. Typischerweise verändert sich in dieser Zeit das Zusammenspiel mehrerer Hormone, was zu sehr unterschiedlichen körperlichen und psychischen Beschwerden führen kann. Dazu zählen üblicherweise Hitzewallungen, Schlafstörungen, Stimmungsschwankungen oder Konzentrationsprobleme, deren Intensität von Frau zu Frau stark variiert.

Da die Beschwerden oft schleichend beginnen und sich nicht immer eindeutig zuordnen lassen, bleibt die Diagnose in der hausärztlichen oder gynäkologischen Praxis mitunter eine Herausforderung. Allgemein gilt eine fundierte Ausbildung von medizinischem Personal in diesem Bereich als wichtige Voraussetzung dafür, dass Beschwerden frühzeitig erkannt und behandelt werden können. Auch im betrieblichen Kontext wird zunehmend diskutiert, wie Arbeitgeber auf die Bedürfnisse von Frauen in dieser Lebensphase eingehen können, etwa durch flexible Arbeitszeitmodelle oder ein offeneres Gesprächsklima.

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