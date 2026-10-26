Erster ReVital-Shop in Niederösterreich rettet 1.000 Kilogramm vor dem Müll

In Purgstall im Bezirk Scheibbs hat der erste ReVital-Shop in Niederösterreich eröffnet. Dort werden entsorgte Gegenstände wieder aufbereitet und verkauft, statt im Müll zu landen. Das Projekt ist eine Kooperation zwischen dem Social Business Service (SBS) und dem Gemeindeverband für Umweltschutz (GVU) Scheibbs. Bereits nach eineinhalb Monaten wurden rund 1.000 Kilogramm Gebrauchsgegenstände vor der Entsorgung bewahrt.

Abläufe im Altstoffsammelzentrum

Grundlage des Shops ist das Altstoffsammelzentrum in Purgstall. Dort werden brauchbare Gegenstände in einem eigenen Container gesammelt. Einmal pro Woche holt das SBS diese Gegenstände ab, um sie anschließend für den Verkauf aufzubereiten. Gegenstände mit Hygienebezug, etwa Matratzen oder Toilettenteile, werden dabei grundsätzlich nicht weitergegeben.

Geschäftsführer Thomas Prenner vertritt den GVU Scheibbs als Projektpartner, Werner Pitzl leitet den SBS. Beim SBS sind derzeit 48 Menschen mit psychischen Erkrankungen beschäftigt. Die Hälfte von ihnen nimmt an beruflicher Rehabilitation teil, die andere Hälfte wird in einer Tagesstätte betreut. Begleitet werden die Beschäftigten von einem multiprofessionellen Team aus Sozialarbeitern, diplomierten Krankenpflegern mit Psychiatrieausbildung, Psychotherapeuten, Pädagogen und handwerklichen Fachkräften.

Die Teilnehmer können bis zu 15 Monate im Projekt bleiben. Etwa der Hälfte derjenigen, die an der beruflichen Rehabilitation teilnehmen, gelingt anschließend der Wiedereinstieg in den Arbeitsmarkt. Neben dem neuen ReVital-Shop gibt es beim SBS mehrere weitere Arbeitsbereiche, darunter eine Holzwerkstatt, eine Näherei, die Gartenpflege, eine Küche, die Möbelrestauration, eine Fahrradreparatur, die EDV-Eingabe sowie einen Online-Shop. Zu den Beschäftigten zählen etwa der 20-jährige Eyob sowie die 44-jährige Doris, die seit drei Wochen beim SBS tätig ist.

Initiiert und finanziell unterstützt wurde das Projekt vom Land Niederösterreich sowie von den Umweltverbänden. Ähnliche Vorhaben sind bereits für die Bezirke Melk und Gänserndorf sowie für das südliche Wiener Umland geplant. Bis 2030 soll in Niederösterreich das Ziel erreicht werden, jährlich 1.000 Tonnen Gebrauchsgegenstände wiederzuverwenden, statt sie zu entsorgen.

Wiederverwendung als etabliertes Modell

Das Konzept der ReVital-Shops ist nicht neu: In Oberösterreich existiert es bereits seit 2009. Dort werden mittlerweile jährlich rund 1.100 Tonnen gebrauchter Gegenstände wiederverwendet. Solche Reparatur- und Wiederverwendungsprojekte setzen grundsätzlich an einer frühen Stelle der Abfallvermeidung an: Gegenstände, die noch funktionstüchtig oder reparierbar sind, werden aus dem Abfallstrom herausgenommen, bevor sie recycelt oder entsorgt werden müssten.

Altstoffsammelzentren sind in vielen Regionen ohnehin zentrale Anlaufstellen, an denen sich verwertbare Gegenstände identifizieren lassen, bevor sie im regulären Entsorgungsprozess landen. Die Verbindung mit sozialökonomischen Beschäftigungsprojekten ermöglicht es dabei, ökologische und soziale Ziele miteinander zu verknüpfen: Die Aufbereitung der Gegenstände schafft Tätigkeitsfelder, die sich für niederschwellige, begleitete Beschäftigung eignen, etwa in Bereichen wie Reinigung, kleineren Reparaturen oder der Aufbereitung für den Wiederverkauf.

Berufliche Rehabilitationsmaßnahmen für Menschen mit psychischen Erkrankungen verfolgen üblicherweise das Ziel, durch strukturierte Arbeitsabläufe, fachliche Begleitung und einen klar abgegrenzten Zeitrahmen einen späteren Übergang in den regulären Arbeitsmarkt zu ermöglichen. Die Kombination aus handwerklicher Tätigkeit, sozialarbeiterischer und therapeutischer Betreuung sowie klar definierten Arbeitsbereichen ist dabei ein in der Praxis sozialökonomischer Betriebe verbreitetes Modell, um unterschiedliche Fähigkeiten und Belastungsgrenzen der Teilnehmer zu berücksichtigen.