Fast 300 Ehrenamtliche begleiten Schwerkranke in Vorarlberger Hospizen

Hospiz Vorarlberg hat im vergangenen Jahr rund 1.000 Patientinnen und Patienten betreut. Möglich ist diese Arbeit vor allem durch ehrenamtliches Engagement: Aktuell sind fast 300 Menschen als ehrenamtliche Hospizbegleiterinnen und -begleiter in Vorarlberg aktiv.

Zu ihnen zählt Thomas Matt, der sich in Altersteilzeit befindet und seit zwei Jahren dreimal im Monat ehrenamtlich im Hospiz am See mitarbeitet. Auch Ulrike Metzler engagiert sich seit mehreren Jahren in diesem Bereich.

Begleitung über Jahre hinweg

Ulrike Metzler besucht seit drei Jahren einmal pro Woche an einem Nachmittag Dietrich Klapper aus Lustenau bei ihm zuhause. Klappers Frau ist mittlerweile verstorben. Die regelmäßigen Besuche bestehen weiterhin.

Neben der Betreuung im Hospiz am See organisiert Hospiz Vorarlberg die ehrenamtliche Begleitung über sechs regionale Hospizteams, die in Bregenz, Dornbirn, im Bregenzerwald und Kleinwalsertal, in Feldkirch, Götzis und Bludenz angesiedelt sind. Diese regionalen Teams haben im vergangenen Jahr 824 Patientinnen und Patienten in ganz Vorarlberg betreut.

Geleitet werden die Hospiz-Teams bei der Caritas von Margarita Matt. Für die ehrenamtlichen Hospizbegleiterinnen und -begleiter gibt es regelmäßige Supervisionen mit den regionalen Koordinatorinnen von Hospiz Vorarlberg, die der fachlichen Begleitung und dem Austausch über die geleistete Arbeit dienen.

Ausbildung für neue Ehrenamtliche

Wer sich als Hospizbegleiterin oder Hospizbegleiter engagieren möchte, durchläuft zunächst einen Befähigungskurs. Dieser wird zweimal jährlich angeboten, im Jänner in Bregenz und im Herbst in Feldkirch. Pro Kurs stehen rund 18 Plätze zur Verfügung. Der Kurs umfasst insgesamt 140 Stunden, davon 100 Stunden Theorie und 40 Stunden Praxis.

Ehrenamt in der Sterbebegleitung

Die Begleitung schwerkranker und sterbender Menschen sowie ihrer Angehörigen gehört zu den anspruchsvolleren Formen ehrenamtlicher Tätigkeit. Grundsätzlich geht es dabei nicht um pflegerische oder medizinische Aufgaben, sondern um Zuwendung, Gespräch und das Aushalten von Nähe in einer existenziellen Lebensphase. Hospizorganisationen setzen deshalb vielerorts auf strukturierte Ausbildungswege, die auf persönliche Eignung, theoretisches Wissen und praktische Erfahrung gleichermaßen Wert legen.

Die Kombination aus Theorie- und Praxisstunden, wie sie auch in Vorarlberg üblich ist, soll sicherstellen, dass Ehrenamtliche auf unterschiedliche Situationen vorbereitet sind, etwa auf den Umgang mit Trauer, mit unterschiedlichen Krankheitsverläufen oder mit den Bedürfnissen von Angehörigen. Üblicherweise folgt nach Abschluss der Ausbildung keine isolierte Tätigkeit: Regelmäßige Supervision und der Austausch mit Koordinatorinnen und Koordinatoren gelten in der Hospizarbeit allgemein als wichtiger Bestandteil, um Ehrenamtliche fachlich zu begleiten und psychisch zu entlasten.

Ehrenamtliche Hospizbegleitung ist in der Regel langfristig angelegt. Anders als bei kurzfristigen freiwilligen Einsätzen entstehen dabei häufig über Monate oder Jahre hinweg kontinuierliche Beziehungen zwischen Begleitenden und begleiteten Personen oder deren Familien. Diese Konstanz wird in der Hospizarbeit allgemein als zentrales Element angesehen, da Vertrauen und Verlässlichkeit in der Begleitung schwerkranker Menschen eine wichtige Rolle spielen.