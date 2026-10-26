Feldkirch bekommt hebammengeleitetes Geburtshaus am Blasenberg

In Feldkirch soll ein von Hebammen geleitetes Geburtshaus entstehen. Für das Vorhaben wurde eigens der Förderverein „Raum für Geburt“ gegründet, der die Pläne nun im Frauenmuseum Hittisau vorgestellt hat. Entstehen soll das Gebäude auf dem Feldkircher Blasenberg, direkt neben dem Antoniushaus, auf einem Grundstück, das die Kreuzschwestern im Baurecht zur Verfügung gestellt haben.

Pläne für den Blasenberg vorgestellt

Bei der Präsentation im Frauenmuseum Hittisau stellte der Förderverein sein Projekt potentiellen Förderern und Förderinnen vor. Ziel ist es, zusätzliche Unterstützung für die Umsetzung des Geburtshauses zu gewinnen. Dafür soll auch eine Stiftung gegründet werden, die als Auffangbecken für Zuwendungen von Stiftungen und Unternehmen dienen soll. Der Förderverein „Raum für Geburt“ eröffnet darüber hinaus der Bevölkerung die Möglichkeit, sich aktiv an dem Vorhaben zu beteiligen.

Geplant wurde das Gebäude von zwei Architektinnen, Anka Dür und Monja Krötz. Anka Dür ist zugleich Hebamme. Vorgesehen sind im Geburtshaus zwei Geburtsräume. Bei den Baustoffen dominieren Holz und Lehm. Bislang existiert das Gebäude lediglich als Modell, das im Rahmen der Veranstaltung in Hittisau gezeigt wurde.

Zu den Beteiligten des Projekts zählt auch Susanne Haunold-Sam, die als Hebamme im Lauf ihrer Laufbahn rund 4.500 Geburten betreut hat. Projektleiterin der Initiative Geburtskultur A bis Z ist Brigitta Soraperra, Obfrau des Fördervereins „Raum für Geburt“ ist Nina Flatz.

Hebammengeleitete Geburtshäuser als Versorgungsmodell

Hebammengeleitete Geburtshäuser verstehen sich grundsätzlich als Alternative zur Geburt im Krankenhaus für Schwangere mit unauffälligem Schwangerschaftsverlauf. Im Mittelpunkt steht dabei eine Betreuung, die medizinische Eingriffe auf ein notwendiges Mindestmaß beschränkt und stattdessen auf die Begleitung durch Hebammen setzt. Üblicherweise werden Schwangere in solchen Einrichtungen während der gesamten Geburt durchgehend von derselben oder wenigen vertrauten Hebammen betreut.

Bauliche Konzepte von Geburtshäusern orientieren sich häufig an einer wohnlichen, ruhigen Atmosphäre, die sich bewusst von der Umgebung eines Krankenhauses unterscheidet. Natürliche Materialien wie Holz und Lehm kommen dabei oft zum Einsatz, da ihnen eine beruhigende und raumklimatisch günstige Wirkung zugeschrieben wird. Auch die Anzahl und Gestaltung der Geburtsräume wird in solchen Projekten in der Regel so geplant, dass mehrere Geburten parallel und unabhängig voneinander stattfinden können.

Die Finanzierung solcher Einrichtungen stellt in vielen Fällen eine besondere Herausforderung dar. Da Geburtshäuser häufig außerhalb bestehender Krankenhausstrukturen errichtet werden, sind sie in der Bauphase oft auf eine Kombination aus öffentlicher Unterstützung, privaten Spenden und unternehmerischem Engagement angewiesen. Die Gründung von Fördervereinen und eigenen Stiftungen ist bei vergleichbaren Projekten ein gängiges Mittel, um Zuwendungen zu bündeln und die Finanzierung auf eine breitere Basis zu stellen. Auch Baurechtsvereinbarungen, bei denen ein Grundstück nicht gekauft, sondern langfristig zur Nutzung überlassen wird, sind bei gemeinnützigen Bauprojekten ein verbreitetes Modell, da sie die anfänglichen Kosten reduzieren können.

Rolle von Hebammen in der Geburtshilfe

Hebammen begleiten grundsätzlich den gesamten Verlauf von Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett und sind bei unkomplizierten Geburten für deren eigenständige Durchführung qualifiziert. Mit zunehmender Berufserfahrung sammeln sie über viele Jahre hinweg Begleitung einer großen Zahl von Geburten, wodurch sich ein umfangreicher Erfahrungsschatz im Umgang mit unterschiedlichen Geburtsverläufen aufbaut. In Geburtshäusern übernehmen Hebammen typischerweise nicht nur die medizinisch-praktische Betreuung während der Geburt, sondern wirken häufig auch an der konzeptionellen und organisatorischen Gestaltung solcher Einrichtungen mit.