Freiwilliges Soziales Jahr in der Steiermark geht in die 59. Runde

Freiwilliges Soziales Jahr in der Steiermark startet zum 59. Mal

Das Freiwillige Soziale Jahr (FSJ) geht in der Steiermark in seine 59. Runde. Seit 1968 ermöglicht das Programm jungen Erwachsenen, zehn bis elf Monate in einer sozialen Einrichtung zu arbeiten und werden dabei pädagogisch begleitet.

Die FSJ-Regionalstelle Graz vermittelt jährlich zwischen 100 und 120 Freiwillige in der Steiermark, Kärnten und dem Südburgenland. Die Einsatzorte umfassen Kindergärten, Schulen, Pflegeheime, Krankenhäuser sowie Einrichtungen für Menschen mit Behinderung oder in Notlagen.

Orientierung nach der Matura

Laut Maria Kraihammer von der FSJ-Regionalstelle Graz nehmen viele Teilnehmende das FSJ nach der Matura wahr, um Klarheit über ihre künftige Ausbildungsrichtung zu gewinnen. Rund zwei Drittel der Absolventen entscheiden sich demnach später für eine Laufbahn im Sozialbereich.

Leistungen und Rahmenbedingungen

Freiwillige erhalten während des FSJ ein monatliches Taschengeld von 520 Euro, das KlimaTicket Österreich, Sozialversicherungsschutz sowie die Fortzahlung der Familienbeihilfe. Für männliche Teilnehmer kann das FSJ zudem als Zivildienstersatz anerkannt werden.

Für den Herbststart sind noch Plätze verfügbar. Bewerbungen sind unter fsj.at möglich.