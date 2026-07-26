Fünf denkmalgeschützte Häuser der Werkbundsiedlung energetisch saniert

Fünf Häuser der Wiener Werkbundsiedlung thermisch saniert

In der Wiener Werkbundsiedlung in Hietzing (Lainz) wurden fünf denkmalgeschützte Häuser in den vergangenen Monaten thermisch saniert. Dabei wurde eine Dekarbonisierung durchgeführt, während das historische Erscheinungsbild der Gebäude erhalten blieb.

Bei vier der fünf Häuser sind die Arbeiten bereits abgeschlossen, an einem weiteren Gebäude wird derzeit noch gearbeitet. Die Vorgaben des Denkmalschutzes wurden bei den Sanierungsarbeiten berücksichtigt.

Mustersiedlung aus den 1930er-Jahren

Die Werkbundsiedlung wurde in den 1930er-Jahren als Mustersiedlung errichtet und bestand ursprünglich aus 70 Häusern. Jedes Haus ist ein Unikat und wurde von renommierten Architekten entworfen.

Insgesamt 49 Häuser der Siedlung befinden sich im Eigentum der Wiener SubstanzerhaltungsgmbH (WISEG), die für die Erhaltung der historischen Bausubstanz zuständig ist. Wohnbaustadträtin Elke Hanel-Torsch (SPÖ) ist mit dem Thema befasst.

Vermietung der sanierten Häuser

Die Häuser werden unbefristet und provisionsfrei zur Miete angeboten. Interessierte können sich für die Vergabe von fünf Häusern online vormerken lassen.