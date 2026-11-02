Gefälschte Post-SMS mit täuschend echtem Link im Umlauf – so erkennen Sie den Betrug

Derzeit ist eine gefälschte SMS im Umlauf, die vorgibt, von der österreichischen Post zu stammen. In der Nachricht heißt es, ein Paket habe aufgrund einer fehlenden Hausnummer nicht zugestellt werden können, die Adressdaten sollten aktualisiert werden. Die SMS enthält einen Link mit der Endung „eu.cc“ und ist täuschend echt gestaltet.

Täuschend echte Nachricht mit präpariertem Link

Die betrügerische SMS imitiert den Kommunikationsstil der Post AG und fordert Empfänger auf, ihre Adressdaten über einen beigefügten Link zu aktualisieren. Dieser Link weist die auffällige Endung „eu.cc“ auf, die nicht zu den offiziellen Domains der österreichischen Post gehört. Bemerkenswert ist, dass die Nachricht zugleich einen korrekten Facebook-Link enthält, was die Täuschung zusätzlich erschwert. Durch die Kombination aus echtem und gefälschtem Verweis wirkt die SMS auf den ersten Blick glaubwürdig.

Die Post AG hat auf ihrer Homepage eine Warnung veröffentlicht, die ausdrücklich auf diesen Betrugsversuch hinweist. Neben der gefälschten SMS zur angeblich fehlgeschlagenen Zustellung warnt das Unternehmen auch vor gefälschten Aufgabebestätigungen, die auf ähnliche Weise in Umlauf gebracht werden. In ihrer Warnung verweist die Post zudem auf die Watchlist Internet als zusätzliche Anlaufstelle für Betroffene.

Prüfmöglichkeit über die Watchlist Internet

Die Watchlist Internet bietet die Möglichkeit, einen kopierten Link in ein Prüfformular einzufügen. Auf diese Weise lässt sich feststellen, ob mit der betreffenden Verbindung bereits Probleme bekannt sind. Dieser Hinweis richtet sich an Personen, die eine verdächtige SMS erhalten haben und unsicher sind, ob der enthaltene Link seriös ist.

Phishing per SMS als wiederkehrendes Muster

Grundsätzlich setzen Betrüger bei sogenannten Smishing-Angriffen auf SMS-Nachrichten, die bekannte Unternehmen oder Behörden imitieren. Paketdienste und Postunternehmen werden dabei besonders häufig als Absender vorgetäuscht, da viele Menschen regelmäßig Sendungen erwarten und Nachrichten zu angeblichen Zustellproblemen deshalb plausibel erscheinen. Üblicherweise enthalten solche Nachrichten einen Link, der auf eine nachgebaute Webseite führt. Dort werden Nutzer aufgefordert, persönliche Daten einzugeben oder vermeintlich ausstehende Gebühren zu begleichen.

Allgemein gilt bei solchen Nachrichten Vorsicht gegenüber Links, deren Domain-Endung ungewöhnlich wirkt oder nicht zur bekannten Internetadresse des angeblichen Absenders passt. Auch die Kombination aus echten und gefälschten Elementen innerhalb einer Nachricht ist ein bei Phishing-Versuchen verbreitetes Mittel, um Misstrauen zu verringern. In solchen Fällen kann es hilfreich sein, Links nicht direkt anzuklicken, sondern stattdessen die offizielle Internetseite des jeweiligen Unternehmens eigenständig aufzurufen, um dort nach Informationen zu einer möglichen Sendung zu suchen.

Bei vergleichbaren Vorgängen empfehlen Verbraucherschutzstellen zudem, verdächtige Nachrichten nicht zu beantworten und keine darin enthaltenen Formulare auszufüllen. Meldeplattformen wie die Watchlist Internet sammeln Informationen zu bereits bekannten Betrugsmaschen und ermöglichen es, einzelne Links auf frühere Meldungen hin zu überprüfen. Dadurch lässt sich in vielen Fällen rasch feststellen, ob eine Nachricht bereits anderen Nutzern aufgefallen ist.