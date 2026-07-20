Gelbes Band und Obstbörse retten überschüssiges Obst vor der Tonne

Gelbes Band und Obstbörse: Vorarlberger Initiativen gegen Lebensmittelverschwendung

In Vorarlberg sind zwei Initiativen aktiv, die überschüssiges Obst vor dem Wegwerfen bewahren sollen. Die Aktion „Gelbes Band“ und eine landesweite Obstbörse ermöglichen es, Früchte aus privaten Gärten weiterzugeben oder kostenlos zu ernten.

Gelbes Band als Einladung zum Pflücken

Obstbaumbesitzerinnen und -besitzer können ihre Bäume und Sträucher mit einem gelben Band kennzeichnen. Dieses Signal zeigt an, dass die reifen Früchte kostenlos und ohne vorherige Rücksprache gepflückt werden dürfen. Das Pflücken ist auf haushaltsübliche Mengen für den Eigenbedarf beschränkt. Geerntet werden darf ausschließlich Obst, das ohne Leiter oder andere Aufstiegshilfen erreichbar ist. Bäume und Sträucher müssen dabei schonend behandelt werden; Äste und Rinde dürfen nicht beschädigt werden.

Die Gemeinden Weiler, Wolfurt und Bludesch beteiligen sich an der Aktion.

Obstbörse vermittelt zwischen Besitzern und Interessierten

Der Verein Obst- und Gartenkultur Vorarlberg betreibt ergänzend eine landesweite Obstbörse unter dem Motto „Vermitteln statt wegwerfen“. Sie bringt Obstbesitzerinnen und -besitzer mit Menschen zusammen, die sich über frisches Obst freuen. Auf der Website des Vereins ist eine interaktive Karte mit Ansprechpartnern für die Obstbörse abrufbar.