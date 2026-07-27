Gericht kippt Kündigung wegen Computerdaten – 17.769 Euro Entschädigung für Außendienstmitarbeiter

Kündigung wegen angeblicher Fehltage: Landesgericht spricht Außendienstmitarbeiter Entschädigung zu

Ein Unternehmen im Rheintal hatte einem Mitarbeiter im Außendienst gekündigt, weil dieser nach Ansicht des Vorgesetzten an 35 Tagen nicht gearbeitet habe. Grundlage für den Vorwurf war das Protokoll des firmeninternen ERP-Systems. Das Landesgericht entschied nun zugunsten des gekündigten Mitarbeiters.

Im Arbeitsvertrag war festgehalten, dass der Mitarbeiter aufgrund seiner flexiblen Tätigkeit im Außendienst nicht zur Arbeitsaufzeichnung verpflichtet war. Die Arbeiterkammer Vorarlberg übernahm den Fall, Arbeitsrechtsexpertin Barbara Hofer-Gunz vertrat den Mitarbeiter vor Gericht.

Argumentation vor Gericht

Vor Gericht wurde dargelegt, dass Tätigkeiten wie Routenplanung, Telefonate, das Nachfassen von Angeboten oder die Bearbeitung von Reklamationen keinen Eintrag im ERP-System hinterlassen, da dafür kein Klick am Computer notwendig ist. Zudem konnte nachgewiesen werden, dass der Mitarbeiter an den fraglichen Tagen an internen Schulungen im Betrieb sowie an Kundenterminen teilgenommen hatte.

Entscheidung des Gerichts

Die zuständige Richterin stellte fest, dass lückenhafte Computerdaten allein kein automatischer Beweis für Untätigkeit sind. Das Gericht hielt zudem fest, dass eine lückenlose Dokumentation der Arbeitszeit im Vorfeld klar vereinbart werden muss und etwaige Verstöße dagegen abgemahnt werden müssen.

Dem Mitarbeiter wurden daraufhin eine Kündigungsentschädigung sowie eine Urlaubsersatzleistung in Höhe von insgesamt 17.769,66 Euro zugesprochen.

Hinweis der Arbeiterkammer

Die Arbeiterkammer rät Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern, geleistete Arbeitsstunden selbst schriftlich festzuhalten, sofern die Firmenleitung keine eigene Zeiterfassung vorschreibt.