Geschnitzte Halloween-Kürbisse bis zu zwei Wochen haltbar machen – darauf kommt es an

In Vorarlberg werden derzeit wieder vielerorts Kürbisse an Straßenrändern zum Verkauf angeboten. Für viele Haushalte beginnt damit die Saison des Kürbisschnitzens zu Halloween. Wer die ausgehöhlten und geschnitzten Früchte möglichst lange ansehnlich halten möchte, kann dabei einige grundlegende Punkte beachten, die über die Haltbarkeit entscheiden.

Verderb beginnt sofort nach dem Schnitzen

Sobald ein Kürbis angeschnitten wird, beginnt er Feuchtigkeit zu verlieren. Damit steigt zugleich die Anfälligkeit für Verderb. Wärme, direkte Sonneneinstrahlung und Nässe beschleunigen diesen Prozess zusätzlich. Bei kühler Witterung kann ein geschnitzter Kürbis dagegen über mehrere Tage hinweg ansehnlich bleiben.

In der Regel hält ein geschnitzter Kürbis zwischen drei und sieben Tagen. Unter optimalen Bedingungen lässt sich die Haltbarkeit auf zehn bis 14 Tage ausdehnen. Wie lange ein Kürbis tatsächlich hält, hängt demnach maßgeblich von Standort, Witterung und Vorbereitung ab.

Auswahl und Vorbereitung der Frucht

Empfohlen wird, bereits beim Kauf auf eine feste Frucht mit unbeschädigter Schale zu achten. Beim Aushöhlen sollten Kerne sowie weiches, faseriges Gewebe möglichst sauber entfernt werden, da dieses Material den Verderb begünstigen kann.

Für den Standort des fertig geschnitzten Kürbisses gilt: Ein kühler, trockener und schattiger Platz verlängert die Haltbarkeit. Zusätzlich können die Schnittflächen mit Vaseline oder Speiseöl eingerieben werden, um das Austrocknen zu verlangsamen. Auch das Einsprühen mit Haarspray wird als Möglichkeit genannt, um den Kürbis länger frisch wirken zu lassen.

Wird Haarspray verwendet, ist allerdings Vorsicht geboten: Der Kürbis muss vollständig getrocknet und ausgelüftet sein, bevor eine echte Kerze zum Einsatz kommt, da sonst Brandgefahr besteht. Als sicherere und zugleich schonendere Alternative gelten LED-Kerzen, die den Kürbis weniger stark austrocknen als offenes Licht.

Ursprung des Brauchs in der britischen Inselwelt

Das Kürbisschnitzen hat seine historischen Wurzeln nicht in Nordamerika, sondern in der irischen und britischen Folklore. Ursprünglich wurden in Irland und Großbritannien große Rüben ausgehöhlt und mit Kerzen beleuchtet. Erst irische Auswanderer brachten den Brauch im 19. Jahrhundert mit nach Nordamerika, wo sich im Lauf der Zeit der Kürbis als Material durchsetzte.

Grundsätzlich lässt sich der Wandel vom Rübenschnitzen zum Kürbisschnitzen auch mit praktischen Gründen erklären: Kürbisse sind in Nordamerika großflächig verfügbar, lassen sich vergleichsweise leicht aushöhlen und bieten mehr Raum für aufwendige Schnittmuster als kleinere Rüben. Diese praktischen Vorteile dürften mit dazu beigetragen haben, dass sich der Brauch in seiner heutigen Form verbreitet hat, auch wenn die ursprüngliche Tradition auf ein anderes Gemüse zurückgeht.